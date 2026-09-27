“Jam i ri, por i papritshëm”: Vuçiç njofton falje dhe amnisti në intervistën e fundit në RTS para dorëheqjes sonte
Presidenti serb, në intervistën e fundit si kreu i shtetit në emisionin "Za stolom sa Apostolom" në RTS, tha se po punon ende për vendimet e faljes dhe amnistisë për "njerëz nga të dyja anët", që sipas tij do të sjellin paqen; dorëheqjen e dorëzon sonte rreth orës 20:00.
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç, i ftuar sot në mesditë në emisionin “Za stolom sa Apostolom” në RTS, mbajti intervistën e tij të fundit në cilësinë e kreut të shtetit, pak orë para dorëheqjes së paralajmëruar për sonte rreth orës 20:00, siç njofton RTS-ja.
“Jam zgjuar herët sot, para orës 4. Nuk kam mundur të fle,” tha Vuçiçi në hapjen e intervistës, duke shtuar se kishte pranuar boksierët serbë, po mbyllte punët në Presidencë dhe po punonte ende “për vendimet e faljes dhe të amnistisë”. Sipas raportimit të Telegrafit, presidenti serb deklaroi se falja dhe amnistia do të preknin “njerëzit që kanë marrë pjesë në gjithçka që ka ndodhur së fundmi” — për disa me vendime gjyqësore, për të tjerët pa to — dhe se do të ketë raste “nga të dyja anët”, duke paralajmëruar se “shumë do të habiten”. “Mendoj se kjo do të sjellë paqen,” citohet të ketë thënë Vuçiç, në një deklaratë që vjen në prag të largimit nga Presidenca.
Për mandatin e tij, Vuçiçi u shpreh: “Thashë se do të ikja vetë — dhe kështu ndodhi. Iki krenar për rezultatet, sepse askush nuk mund t’i marrë. As Ekspo, as Beogradi mbi ujë, as 684 kilometra autostrada, 243 kilometra hekurudhë të re dhe 880 të rindërtuara, 5-6 parqe të reja shkencore-teknologjike, mbi 250 objekte shëndetësore, barna inovative për fëmijët.” Ai pranoi edhe gabimet: “E di që kam gabuar — jam vetëm një njeri i thjeshtë. Në vendimet e përditshme gabon, natyrisht. Shpresoj që jam bërë më i pjekur dhe më serioz,” theksoi ai, duke e cilësuar ruajtjen e paqes dhe stabilitetit si gjënë më të rëndësishme në vitet e tij si president.
Në intervistë, siç njofton RTS-ja, Vuçiçi e përdori edhe daljen për të ripërsëritur akuzat ndaj autoriteteve në Prishtinë, duke thënë se “Kurti dhe të tijtë po arrestojnë sërish serbë për krime të rreme lufte” — një pretendim i bërë pa prova, që vjen në sfondin e operacionit të sotëm në Zubin Potok, ku sipas njoftimeve u arrestuan nëntë persona të dyshuar për krime lufte.
Dorëheqja e sonte në mbrëmje, rreth orës 20:00, mbyll zyrtarisht mandatin e Vuçiçit si president i Serbisë, të cilin e mbajti që nga viti 2017. Sipas ligjit, funksionin e ushtruesit të detyrës së presidentit e merr kryetarja e Kuvendit, Ana Bërnabiç, ndërsa Vuçiçi hyn në fushatë si kandidat i zakonshëm i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit.
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