Java e artit në Shangai gjen blerës në një treg më përzgjedhës: 196 galeri në West Bund dhe Art021
Edicioni i 13-të i West Bund Art & Design dhe edicioni i 14-të i Art021 raportojnë shitje të hershme inkurajuese në Shangai, ndërsa koleksionistët seriozë mbeten aktivë pavarësisht ngadalësimit ekonomik dhe besimit të zbehur në tregun kinez të artit.
Dy panairet kryesore të Shangait, West Bund Art & Design dhe Art021, u hapën këtë javë në një klimë të vështirë — me rritje ekonomike të ngadalësuar, besim të zbehur në tregun kinez të artit dhe një kalendar ndërkombëtar gjithnjë e më të ngjeshur. Megjithatë, siç njofton The Art Newspaper, galeritë raportojnë shitje të hershme inkurajuese dhe koleksionistët e përkushtuar mbeten aktivë, ndonëse më të kujdesshëm se më parë.
Edicioni i 13-të i West Bund Art & Design, që zhvillohet më 10–15 nëntor, mblodhi 85 galeri, mes tyre emra të mëdhenj si Hauser & Wirth, Perrotin, Thaddaeus Ropac dhe White Cube. Edicioni i 14-të i Art021, me 111 galeri në Shanghai Exhibition Centre, prezantoi një nismë të re blerjesh me Muzeun e Artit të Qarkut të Los Anxhelosit (LACMA), të mbështetur nga koleksionistë kinezë, për të çuar vepra të artistëve aziatikë dhe të diasporës aziatike në koleksionin e muzeut.
Te West Bund, Thaddaeus Ropac raportoi disa shitje që ditën e hapjes, në krye “That Sky (Atlas)” (2026) e Megan Rooney-t, e shitur për 400 mijë stërlina te një fondacion kinez. U shitën gjithashtu një pikturë e Martha Jungwirth për 200 mijë euro, një vepër e Robert Longo-s për 90 mijë dollarë dhe një pikturë e Han Bing-ut për 55 mijë euro, e blerë nga një muze aziatik; edhe një vepër e Joan Snyder gjeti blerës te një muze kinez.
Hauser & Wirth raportoi shitje të rëndësishme te West Bund, në krye skulpturën prej bronzi “Point of Contact” (1967–68, hedhur në 2006) të Louise Bourgeois, të shitur për 450 mijë dollarë te një muze në Kuala Lumpur. U shitën gjithashtu “Perdu XXXIII” (2020) e Lee Bul për 260 mijë dollarë te një koleksion privat në Kinë, një tjetër vepër e Bourgeois, “Femme” (2008), për 165 mijë dollarë, si dhe “Black and Red Composition” (2026) e George Condo-s për 200 mijë dollarë.
Te Art021, Galerie Urs Meile raportoi shitje të veprave të Xie Nanxing për rreth 1.2 milionë juanë dhe të Ju Ting për 400 mijë juanë, ndërsa galeria Bank raportoi shitje të forta të veprave të Liang Hao-s, me çmime nga 60 mijë deri në 300 mijë juanë, dhe një pikture të madhe të Jiang Cheng-ut për mbi 500 mijë juanë. Drejtori i Galerie Urs Meile, René Meile, tha se njerëzit seriozë që kanë një ide afatgjatë vazhdojnë të koleksionojnë, se koleksionistët më të rinj favorizojnë artistë të brezit të tyre dhe se blerësit spekulativë janë larguar nga tregu. Panairi pop-up Hang Over, që zhvillohet më 11–15 nëntor, është në vitin e dytë me 18 galeri.
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