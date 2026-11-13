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Mali i Zi

Policia bastisi anëtarët e grupit kriminal nga Zagoriçi në një restorant në Podgoricë

Policia e Podgoricës bastisi anëtarët e degës së Zagoriçit të klanit të Kavaçit në restorantin “Ribarsko selo”, por gjatë kontrollit nuk u gjet asgjë për të cilën ata mund të ndiqen penalisht apo për kundërvajtje.

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Policia e Malit të Zi
Policia e Malit të Zi (Foto: Drejtoria e Policisë, ilustrim)

Policia e Podgoricës, siç njofton Vijesti, bastisi mbrëmjen e kaluar anëtarët e degës së Zagoriçit të klanit të Kavaçit — Vidoje Stanišić, Matija Beljkaš dhe Dragiša Bulatović — në restorantin “Ribarsko selo” në Podgoricë, gjatë një aksioni të synuar.

Gjatë kontrollit, sipas raportimit të Vijesti-t, nuk u gjet asgjë për të cilën ata mund të ndiqen penalisht apo për kundërvajtje.

Stanišić dhe Bulatović kishin dalë nga Burgu Hetues në Spuzh më 7 gusht 2023, pasi paraburgimi i tyre u hoq me fuqinë e ligjit, sepse kolegji i Gjykatës së Lartë në Podgoricë nuk dha një vendim të shkallës së parë brenda tre viteve nga ngritja e aktakuzës.

Ata janë ende në gjyq për pjesëmarrje në tentativën për vrasjen e Igor Krstović nga Zeta, i cili mezi i mbijetoi një pritë në janar 2020 pranë shtëpisë së tij familjare në Zetë.

Kur policia hyri në restorant për të kontrolluar anëtarët e grupit të organizuar kriminal, aty ndodhej edhe ish-presidenti Milo Đukanović.

Në ditët e fundit, policia ka shtuar bastisjet në të gjithë vendin, duke kontrolluar shumë lokale hotelerie ku qëndrojnë shpesh anëtarët e klaneve të Kavaçit dhe të Shkalarit.

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