«Libri i xhunglës» nis sonte premierën botërore në National Theatre: 57 kukulla në skenën Olivier
Adaptimi i ri i Anupama Chandrasekhar e zhvendos Mowgli-n në mangrovat e Sundarbans-it, me Hiran Abeysekera-n në rolin kryesor dhe kukullat në përmasa reale të dyshes Lume.
National Theatre në Londër ka zbuluar pamjet e para të kukullave të «Librit të xhunglës», pak orë përpara se premiera botërore e produksionit të nisë shfaqjet paraprake sonte, më 13 nëntor, në skenën Olivier, siç njofton WhatsOnStage. Adaptimi i ri i Anupama Chandrasekhar i përrallës së dashur të Rudyard Kipling-ut, me regji të Indhu Rubasingham-it, do të luhet në Olivier Theatre deri më 6 shkurt 2027.
Ky version i historive zhvendoset në mangrovat e Sundarbans-it, ku Mowgli rritet nga ujqërit dhe ndesh një radhë kafshësh ndërsa rritet. Rolin e Mowgli-t e luan Hiran Abeysekera, fitues i çmimit Olivier, ndërsa kukullat i ka krijuar Lume, dyshja e përbërë nga Nick Barnes dhe Finn Caldwell. Pamjet e para tregojnë Baloo-n, Bagheera-n dhe Shere Khan-in, si dhe një pjesë të 32 interpretuesve që sjellin në jetë 57 kukulla.
«Në qendër të udhëtimit të Mowgli-t është grupi besnik i miqve dhe i familjes së tij kafshë, që e udhëheqin nëpër këtë histori të dashur, përkrah kërcënimeve që fshihen brenda shtëpisë së tij në xhungël», ka thënë regjisorja Rubasingham, sipas WhatsOnStage. Ajo shtoi se shpreson që produksioni t’i bindë të gjithë për «fuqinë magjike të teatrit». Krahas Abeysekera-s interpretojnë, ndër të tjerë, Ayesha Dharker si Raksha dhe Messua, Tony Jayawardena si Moti, Kel Matsena si Shere Khan dhe Sifiso Mazibuko si Akela.
Ekipi krijues përfshin skenografen dhe kostumografen Rajha Shakiry, kompozitorin Fernando Velázquez, ndriçimin e Oliver Fenwick-ut dhe tingullin e Benjamin Grant-it. Produksioni mbështetet nga Bagri Foundation dhe Kusuma Trust.
Publiku jashtë Londrës nuk do të mbetet pa e parë shfaqjen: në mars 2027, «Libri i xhunglës» do të transmetohet falas në gjithë botën përmes nismës Take Your Seats në kanalin National Theatre at Home në YouTube, me titra në pesë gjuhë përveç anglishtes — arabisht, hindisht, portugalisht (Brazil), spanjisht dhe tamilisht.
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