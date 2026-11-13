David Walliams nën hetim nga policia britanike për krime të dyshuara seksuale, aktori mohon akuzat
Policia Metropolitane e Londrës konfirmon denoncime të ditëve të fundit për ngjarje të viteve më parë; Walliams thotë se nuk është grabitqar seksual dhe se nuk ka shkelur kurrë ligjin, ndërsa deri tani nuk ka akuzë zyrtare penale.
Aktori dhe shkrimtari britanik David Walliams po hetohet nga Policia Metropolitane e Londrës pas disa denoncimeve për krime të dyshuara seksuale, që dyshohet se kanë ndodhur vite më parë, siç njofton Shqiptarja.com.
Policia bëri të ditur se gjatë ditëve të fundit oficerët kanë marrë një numër denoncimesh që përfshijnë një burrë në të 50-at. Në njoftimin fillestar policia nuk e konfirmoi publikisht identitetin e tij. Sipas “The Guardian”, të cituar nga Shqiptarja.com, disa gra kanë ngritur akuza për sjellje të papërshtatshme seksuale, ndërsa në raportim përmenden edhe pretendime të grave që thonë se kanë qenë adoleshente kur janë njohur me Walliams.
Walliams i ka mohuar akuzat. “Unë nuk jam një grabitqar seksual. Nuk e kam shkelur kurrë ligjin”, ka deklaruar aktori.
Superintendenti i Detektivëve Mike Cagney, që drejton ekipin hetimor, u bëri thirrje personave që mund të kenë qenë viktima të krimeve seksuale të paraqiten pranë policisë, pavarësisht se kur kanë ndodhur ngjarjet.
Ky është një zhvillim i ri pas raportimeve të mëparshme mediatike për akuza ngacmimi ndaj tij. Hetimet vijojnë dhe deri tani nuk është bërë e ditur ndonjë akuzë zyrtare penale ndaj aktorit.
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