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13 Sep 2026
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WWE

Sami Zayn shpallet kampion i pandarë i WWE pas fitores befasuese ndaj CM Punk

· 2 min lexim

Sami Zayn arriti një fitore befasuese ndaj CM Punk dhe u shpall kampion i pandarë i WWE në episodin e fundit të Friday Night SmackDown, duke u përlotur menjëherë pas ndeshjes. Sfida u vendos pasi Punk e sfidoi Zayn pas mbrojtjes së titullit kundër Johnny Gargano një javë më parë.

Sipas Bleacher Report, përfundimi i takimit ishte i trazuar: Johnny Gargano dhe Candice LeRae ndërhynë për të ndihmuar Zayn, ndërsa Kevin Owens hyri me rripin e titullit për ta goditur. Kur Punk u përkul, Owens goditi gabimisht Punkun dhe shfaqi një buzëqeshje të lehtë pas këtij ‘aksidenti’. Zayn i bëri Owens një low blow për ta larguar, pastaj e mbylli përballjen me helluva kick për të marrë pinfall-in dhe ta sigurojë titullin.

Kjo është fitorja e dytë e Zayn si kampion i pandarë i WWE. E para kishte zgjatur vetëm nëntë ditë, pasi ai kishte mposhtur Cody Rhodes dhe Gunther në një ndeshje triple-threat në Night of Champions, përpara se ta humbiste titullin ndaj Punk më 6 korrik në episodin e Raw. Ngjarjet e mbrëmjes dhe reagimet e Owens vijnë pas tensioneve mes tyre që kur KO u rikthye në SummerSlam.

Pas fitores, Zayn u shpërthye në lot, një reagim që reflekton rëndësinë e këtij titulli për të dhe karrierën e tij. Siç raporton Bleacher Report.

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