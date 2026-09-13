WWE përfiton rastësisht një rivalitet të nxehtë mes Oba Femi dhe Bronson Reed
Në episodin e fundit të Raw, rikthimi i Bronson Reed krijoi një moment të papritur: ndërsa shfaqja po mbyllej, Reed iu afrua një kundërshtari të shtrirë dhe vendosi këmbën mbi të, një veprim që ndezi menjëherë debat mes tifozëve dhe emërimeve të brendshme. Oba Femi u duk i zemëruar nga gestoja, duke nxitur pyetjen nëse ajo ishte e qëllimshme apo një keqkuptim në platë.
Sipas Bleacher Report, shqetësimi i Femi merr peshë pasi ai vetë kishte përdorur më parë po të njëjtin gjest ndaj Brock Lesnar si pjesë të promovimit të tij kryesor. Kjo ka bërë që spekulimet të shkojnë drejt hipotezës se WWE mund ta ketë shfrytëzuar incidentin për të shtyrë një rivalitet të ri midis Femi dhe Reed, veçanërisht duke pasur parasysh se Femi sapo ka pasur një grindje të gjatë me Bron Breakker dhe bisedohet për të ardhmen e tij deri në WrestleMania, ku një përballje me Roman Reigns duket në horizont.
Pa marrë parasysh nëse incidenti ishte i inskenuar apo i rastësishëm, ai ka sjellë një nxitje dramatike: Reed është kundërpërgjigja e natyrshme dhe, madje në një humbje të mundshme, mund të dalë me reputacion të forcuar. Kjo mund të shndërrohet në përplasje kryesore me intervista dhe ndeshje që nxehin pjesën e mbetur të kalendarit, dhe madje të çojë në sfida tag team apo rivalitete më të gjera për të shfrytëzuar “ngrohjen” e krijuar në muajt e ardhshëm.
Ngjarja ka dhënë WWE-së një histori të freskët dhe me interes të lartë që mund të zgjerohet në rivalitete të mëdha dhe përplasje kryesore; Bleacher Report vëren se reagimet e menjëhershme të publikut dhe debatet backstage e kanë transformuar këtë moment në një rrëfim që mund të dominojë diskutimin për pjesën e mbetur të vitit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.