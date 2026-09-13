Mali i Zi jep versionin zyrtar për kolonën e shqiptarëve: 13 makina u ndalën për simbolet, më pas kaluan të shoqëruara nga policia
Autoritetet malazeze kanë dhënë një version zyrtar për incidentin me kolonën e shqiptarëve të diasporës që po udhëtonin drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në protestën e 12 shtatorit në Tiranë.
Sipas një njoftimi të Drejtorisë së Policisë së Malit të Zi, të publikuar sot, më 12 shtator 2026, nga televizioni publik malazez RTCG dhe gazeta Vijesti, kolona nuk është penguar me kërkesë të qeverisë shqiptare, siç ishte pretenduar fillimisht nga disa prej pjesëmarrësve. Autoritetet malazeze thonë se ndërhyrja lidhej me simbolet shtetërore shqiptare të vendosura mbi automjete.
Policia malazeze thotë se ngjarja ndodhi më 11 shtator në pikën e përbashkët kufitare Vraćenovići–Deleuša, në territorin e komunës së Nikšićit.
Sipas të dhënave zyrtare, kolona përbëhej nga 13 automjete me targa të huaja dhe 20 shtetas të huaj, shumica prej tyre shtetas të Shqipërisë.
Automjetet udhëtonin të organizuara në kolonë dhe mbanin të ekspozuara shenja dhe simbole të Republikës së Shqipërisë.
Policia malazeze deklaron se drejtuesit e automjeteve u informuan se ekspozimi i simboleve dhe shenjave të një shteti tjetër mbi automjete, në formën me të cilën po udhëtonte kolona, binte ndesh me nenin 23 të Ligjit për Rendin dhe Qetësinë Publike të Malit të Zi.
Pas kërkesës së policisë, drejtuesit i hoqën simbolet nga automjetet.
Në atë moment, sipas versionit zyrtar malazez, kolona nuk u kthye mbrapsht dhe nuk iu ndalua vazhdimi i udhëtimit. Përkundrazi, ajo u shoqërua nga efektivët e policisë gjatë transitit nëpër territorin malazez.
Rreth orës 02:00 të 12 shtatorit, automjetet dolën nga Mali i Zi nëpërmjet pikës kufitare Kulla, duke vazhduar rrugën drejt Kosovës dhe më pas drejt Shqipërisë.
Policia deklaron se gjatë kontrollit dhe shoqërimit të kolonës nuk pati cenim të rendit publik dhe as sjellje tjetër të paligjshme nga personat që udhëtonin në të.
Njoftimi është publikuar shprehimisht, sipas policisë malazeze, për të parandaluar atë që autoritetet e Podgoricës e quajnë “manipulim dhe dezinformim” rreth lëvizjes së kolonës.
Kjo është pjesa më e rëndësishme e zhvillimit të sotëm, sepse një ditë më parë disa pjesëtarë të diasporës kishin pretenduar se rreth 30 makina ishin mbajtur për disa orë në zonën e Nikšićit dhe se autoritetet malazeze po i pengonin të arrinin në protestën kundër qeverisë së Edi Ramës.
Një prej pjesëmarrësve, Fatjon Muçaj, kishte deklaruar se kolona ishte ndaluar pa shpjegime. Pretendimet u përhapën në mediat shqiptare dhe çuan edhe në një protestë para Ambasadës së Malit të Zi në Tiranë.
Disa aktivistë shkuan më tej, duke pretenduar se ndalimi ishte bërë me kërkesë të qeverisë shqiptare.
Policia e Malit të Zi nuk e konfirmon këtë pretendim.
Në versionin zyrtar të publikuar sot nuk përmendet ndonjë kërkesë nga Tirana. Arsyeja e ndërhyrjes paraqitet vetëm si çështje e zbatimit të ligjit malazez lidhur me simbolet e vendosura në automjete.
Ka edhe një mospërputhje tjetër të rëndësishme. Ndërsa pjesëmarrësit kishin folur për rreth 30 automjete, policia malazeze thotë se kolona që kontrolloi në Vraćenovići–Deleuša kishte 13 automjete dhe 20 persona.
Ngjarja merr rëndësi politike për shkak se ndodhi pikërisht në momentin kur një pjesë e diasporës shqiptare po udhëtonte nga Britania e Madhe dhe vende të tjera evropiane për t’iu bashkuar protestës së madhe në Tiranë.
Por informacioni i publikuar sot nga dy burime malazeze, përfshirë televizionin publik RTCG, ndryshon një element thelbësor të historisë së raportuar një ditë më parë: Podgorica thotë se shqiptarët nuk u ndaluan për shkak të protestës dhe se, pasi hoqën simbolet nga automjetet, u lejuan të vazhdonin udhëtimin nën shoqërimin e policisë.
Ky mbetet, deri tani, versioni zyrtar i autoriteteve malazeze.
Lexo raportimin e televizionit publik të Malit të Zi, RTCG, 12 shtator 2026
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