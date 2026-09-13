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Receta gatimi

Speca të mbushura me oriz dhe mish të grirë — recetë tradicionale shqiptare

Speca të kuq të mbushur me oriz, mish të grirë dhe perime të freskëta, të pjekur ngadalë në furrë derisa të zbuten dhe të marrin shijen e plotë të salcës së domateve.

· 2 min lexim

Specat e mbushur janë një nga gjellët më të dashura të kuzhinës shqiptare. Të përgatitura shpesh në verë, kur specat e freskët janë në kulmin e tyre, këto speca të kuq të mbushur me oriz, mish të grirë dhe perime të freskëta sjellin në tryezë aromën e traditës dhe ngrohtësinë e shtëpisë.

Përbërësit (6 porcione)

  • 6 speca të kuq të mëdhenj
  • 400 g mish i grirë (viçi ose i përzier)
  • 200 g oriz (1 filxhan)
  • 1 qepë e madhe, e grirë imët
  • 2 domate të grira (ose 400 g domate konservë)
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë çaji piper i kuq (paprikë)
  • 1 lugë çaji kripë
  • Piper i zi sipas shijes
  • 1 tufe majdanoz i freskët, i grirë
  • 2 thelpinj hudhër (opsionale)
  • 500 ml ujë i ngrohtë ose lëng mishi

Hapat e përgatitjes

  1. Lani specat, prisni kapakët dhe hiqni farat; ruajini kapakët mënjanë.
  2. Në një tigan kaurdisni qepën me vaj ulliri për 3-4 minuta, pastaj shtoni mishin e grirë dhe skuqeni derisa të ndryshojë ngjyrë.
  3. Shtoni orizin, domatet e grira, paprikën, kripën, piperin dhe hudhrën; ziejeni 5 minuta.
  4. Hiqeni nga zjarri, shtoni majdanozin e grirë dhe përziejeni mirë mbushjen.
  5. Mbushni specat me përzierjen (lini pak hapësirë, sepse orizi fryhet), vendosni kapakët dhe radhitini në një tavë.
  6. Hidhni ujin e ngrohtë në tavë, spërkatni me pak vaj dhe mbulojeni tavën me letër alumini.
  7. Piqni në furrë të parangrohur në 180°C për 50-60 minuta; hiqni letrën në 10 minutat e fundit që specat të marrin ngjyrë të artë.
  8. Shërbejeni të ngrohtë, me kos ose sallatë pranë.

Koha e përgatitjes: 25 minuta | Koha e gatimit: 60 minuta | Porcione: 6

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