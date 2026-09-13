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13 Sep 2026
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Receta gatimi

Gazpacho andaluz — supa e ftohtë spanjolle me domate

Supa më freskuese e verës mesdhetare: domate të pjekura, kastravec, speca dhe vaj ulliri, të përziera dhe të shërbyera të ftohta — ideale për ditët e nxehta.

· 2 min lexim
Gazpacho andaluz — supa e ftohtë spanjolle me domate

Gazpacho është supa e famshme e ftohtë e kuzhinës andaluziane në Spanjë — një përzierje perimesh të freskëta që nuk zihen kurrë, por bluhen dhe shërbehen të ftohta, shpesh me kuba akulli. Është pjata ideale për ditët e nxehta të verës: e lehtë, e shëndetshme dhe plot shije.

PËRBËRËSIT (për 4 porcione)

  • 1 kg domate të pjekura
  • 1 kastravec mesatar
  • 1 spec i gjelbër
  • gjysmë qepë e kuqe
  • 1 thelb hudhër
  • 50 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 2 lugë gjelle uthull vere (sherry ose molle)
  • kripë sipas shijes
  • pak ujë të ftohtë sipas nevojës
  • për shërbim: kastravec i prerë në kubikë, domate qershi, gjethe borziloku dhe kuba akulli

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Lajini mirë të gjitha perimet. Pritini domatet në çerekë, kastravecin dhe specin në copa të mëdha, qepën në feta.
  2. Vendosini të gjitha perimet në blender bashkë me hudhrën.
  3. Shtoni vajin e ullirit, uthullën dhe kripën, pastaj bluajini derisa të përftohet një masë e lëmuar.
  4. Nëse supa është shumë e trashë, holloni me pak ujë të ftohtë sipas dëshirës.
  5. Kalojeni nëpër një sitë të imët për teksturë më kremoze (opsionale).
  6. Vendoseni në frigorifer për të paktën 1–2 orë që të ftohet mirë.
  7. Shërbejeni të ftohtë, me kubikë kastraveci, domate qershi, borzilok të freskët dhe kuba akulli sipër.

KOHA E PËRGATITJES: 20 minuta + 1–2 orë në frigorifer
KOHA E GATIMIT: nuk kërkon gatim (servohet e ftohtë)
PORCIONET: 4

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