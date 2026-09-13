Gazpacho andaluz — supa e ftohtë spanjolle me domate
Supa më freskuese e verës mesdhetare: domate të pjekura, kastravec, speca dhe vaj ulliri, të përziera dhe të shërbyera të ftohta — ideale për ditët e nxehta.
Gazpacho është supa e famshme e ftohtë e kuzhinës andaluziane në Spanjë — një përzierje perimesh të freskëta që nuk zihen kurrë, por bluhen dhe shërbehen të ftohta, shpesh me kuba akulli. Është pjata ideale për ditët e nxehta të verës: e lehtë, e shëndetshme dhe plot shije.
PËRBËRËSIT (për 4 porcione)
- 1 kg domate të pjekura
- 1 kastravec mesatar
- 1 spec i gjelbër
- gjysmë qepë e kuqe
- 1 thelb hudhër
- 50 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 2 lugë gjelle uthull vere (sherry ose molle)
- kripë sipas shijes
- pak ujë të ftohtë sipas nevojës
- për shërbim: kastravec i prerë në kubikë, domate qershi, gjethe borziloku dhe kuba akulli
HAPAT E PËRGATITJES
- Lajini mirë të gjitha perimet. Pritini domatet në çerekë, kastravecin dhe specin në copa të mëdha, qepën në feta.
- Vendosini të gjitha perimet në blender bashkë me hudhrën.
- Shtoni vajin e ullirit, uthullën dhe kripën, pastaj bluajini derisa të përftohet një masë e lëmuar.
- Nëse supa është shumë e trashë, holloni me pak ujë të ftohtë sipas dëshirës.
- Kalojeni nëpër një sitë të imët për teksturë më kremoze (opsionale).
- Vendoseni në frigorifer për të paktën 1–2 orë që të ftohet mirë.
- Shërbejeni të ftohtë, me kubikë kastraveci, domate qershi, borzilok të freskët dhe kuba akulli sipër.
KOHA E PËRGATITJES: 20 minuta + 1–2 orë në frigorifer
KOHA E GATIMIT: nuk kërkon gatim (servohet e ftohtë)
PORCIONET: 4
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.