Jokoviq: Mali i Zi nuk mund t’i përmbushë pafundësisht kërkesat e Kroacisë, ka vija të kuqe që nuk kalohen
Lideri i Partisë Popullore Socialiste dhe ministri i Bujqësisë, Vladimir Jokoviq, thotë se Podgorica i ka përmbushur dy kërkesat e fundit të Zagrebit — përmbajtjen e pllakës në Morinj dhe riemërtimin e pishinës në Kotorr — por paralajmëron se dinjiteti shtetëror vendos kufij në rrugën drejt BE-së.
Mali i Zi nuk do të mund t’i përmbushë pafundësisht kërkesat e Kroacisë në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, sepse ekziston dinjiteti shtetëror dhe vija të kuqe që nuk mund të kalohen. Kështu deklaroi lideri i Partisë Popullore Socialiste (SNP), Vladimir Jokoviq, në një intervistë për televizionin Newsmax Balkans, siç njofton CdM.
Sipas raportimit të CdM-së, qeveria malazeze së fundmi i ka përmbushur dy kërkesa të Kroacisë: ka konfirmuar përmbajtjen e mbishkrimit në pllakën në ish-kampin e Morinjit dhe ka ndryshuar emrin e pishinës në Kotorr në “Petar II Petrović Njegoš”. Pishina mbante që nga viti 2021 emrin e vaterpolistit të shquar Zoran Gopçeviq, të cilin Kroacia e problematizoi duke pretenduar se ai kishte qenë rojtar në kampin e Morinjit, ndonëse, siç theksohet në raportim, pa ofruar kurrë prova konkrete.
Jokoviq theksoi se për qeverinë e Malit të Zi anëtarësimi në BE mbetet përparësi, por arritja e një kompromisi nuk do të thotë të pranohet gjithçka që kërkohet. “Për të arritur diçka duhet gjetur kompromis, nuk mund të fitohet gjithmonë gjithçka. Do të jemi fqinj dhe do të jetojmë pranë njëri-tjetrit edhe kur e gjithë kjo të përfundojë”, tha ai në emisionin “Diagnoza” të Newsmax Balkans.
Ai shtoi se beson që edhe mbi Zagrebin ka presion nga partnerët ndërkombëtarë që negociatat të përmbyllen dhe se Kroacisë nuk do t’i sillte ndonjë sukses vazhdimi i kërkesave në prag të hyrjes së Malit të Zi në BE, kur të dy vendet do të jenë bashkë në “shtëpinë e përbashkët” evropiane.
“Ekziston dinjiteti shtetëror, përtej të cilit nuk do të mund të shkojmë. Qeveria është organ kolektiv, por për mua dhe partinë time ka vija të caktuara të kuqe që nuk mund të kalohen”, përfundoi Jokoviq, siç transmeton CdM.
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