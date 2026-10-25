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Mali i Zi

Milatoviq: U mblodhën mbi 180 mijë euro për Institutin e Onkologjisë, ideja fisnike u kthye në ndihmë konkrete

Në koncertin humanitar në Teatrin Mbretëror "Zetski dom" në Cetinjë, në kuadër të nismës "Fitorja nis me kontrollin", u tejkalua qëllimi i aksionit; donacionet do të shkojnë për përshtatjen e hapësirave të Institutit të Onkologjisë dhe një automjet për transportin e pacientëve.

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Jakov Milatoviq dhe Peter Mađar në Budapest (Foto: Zyra për marrëdhënie me publikun e presidentit të Malit të Zi)

Më shumë se 180 mijë euro donacione për nevojat e Institutit të Onkologjisë të Qendrës Klinike të Malit të Zi u mblodhën në koncertin humanitar të mbajtur në Teatrin Mbretëror “Zetski dom” në Cetinjë, në kuadër të nismës “Fitorja nis me kontrollin”, duke tejkaluar qëllimin e vendosur fillimisht, siç njofton Vijesti.

Sipas raportimit të Vijesti, donacionet e mbledhura do të drejtohen për përshtatjen e hapësirave të Institutit të Onkologjisë dhe për sigurimin e një automjeti për transportin e pacientëve.

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, tha në aktivitet se bashkimi, humanizmi dhe përgjegjësia ndaj të tjerëve janë forca më e madhe e shoqërisë. “Me kënaqësi dhe krenari të madhe mund të them se, falë përpjekjes së përbashkët, për vetëm pak ditë e tejkaluam qëllimin që kishim vendosur dhe siguruam më shumë se 180 mijë euro donacione për nevojat e Institutit të Onkologjisë”, tha Milatoviq, duke falënderuar të gjithë ata që kontribuan në suksesin e nismës.

Milatoviq rikujtoi se ai dhe bashkëshortja e tij Milena e nisën nismën “Fitorja nis me kontrollin” për të vënë në dukje rëndësinë e parandalimit dhe zbulimit të hershëm të sëmundjeve malinje, si dhe për të siguruar mbështetje konkrete për pacientët dhe punonjësit shëndetësorë. “Ndonjëherë mjafton vetëm një diagnozë, një telefonatë, që jeta të ndryshojë rrënjësisht”, theksoi presidenti malazez, siç transmeton Vijesti.

Ai falënderoi veçanërisht përfaqësuesit e biznesit malazez për reagimin e fortë, Qendrën Klinike të Malit të Zi, kryeqytetin Cetinjë, Teatrin Mbretëror “Zetski dom”, korin diplomatik dhe Orkestrën Simfonike Malazeze, e cila me paraqitjen e saj i dha aktivitetit një vulë të veçantë artistike dhe emocionale.

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