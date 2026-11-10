Mandi jemenase me pulë — orizi i tymosur me pulë të butë dhe erëza hawaij
Pjata festive e Jemenit, ku pula e zier me erëza piqet mbi orizin basmati dhe gjithçka mbyllet me një tymosje të shkurtër me qymyr, për shijen e famshme të furrës së dheut.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 30 minuta marinim, sipas dëshirës). Koha e gatimit: 1 orë e 15 minuta. Porcione: 4 persona.
Përbërësit
Për pulën: 1 pulë e plotë rreth 1,4 kg, e ndarë në 4 pjesë (ose 4 kofshë të mëdha me lëkurë); 2 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalpë i tretur; 1 lugë çaji kumin i bluar; 1 lugë çaji koriandër i bluar; 1 lugë çaji kurkumë; 1/2 lugë çaji kanellë; 1/2 lugë çaji kardamom i bluar; 1/2 lugë çaji piper i zi; 1 lugë çaji kripë.
Për lëngun dhe orizin: 3 gota (600 g) oriz basmati kokërrgjatë; 1 qepë e madhe, e grirë hollë; 4 thelpinj hudhër, të shtypur; 2 domate të pjekura, të grira (ose 200 g domate të konservuara); 1 spec jeshil djegës i plotë (sipas dëshirës); 3-4 kokrra kardamom të plota, 4 karafila, 1 shkop kanelle, 2 gjethe dafine; 1 lugë çaji kumin, 1/2 lugë çaji kurkumë, kripë sipas shijes; rreth 1,2 litra ujë ose lëng pule; 2 lugë gjelle vaj.
Për salcën zahawig dhe përfundimin: 2 domate, 1 spec djegës jeshil, 1 thelb hudhër, lëngu i gjysmës së limonit, kripë, pak koriandër e freskët (të bluara bashkë); 2 lugë gjelle arra pishe ose bajame të thekura dhe rrush i thatë i thekur për zbukurim (sipas dëshirës); 1 copë e vogël qymyr druri për tymosjen + 1 lugë çaji vaj.
Hapat e përgatitjes
- Shpëlajeni orizin basmati derisa uji të dalë i kthjellët dhe lëreni në ujë të ftohtë për 30 minuta; kullojeni mirë.
- Përziejini erëzat e pulës me vajin dhe kripën dhe fërkojeni pulën nga të gjitha anët, edhe nën lëkurë. Lëreni të marinohet të paktën 30 minuta.
- Në tenxhere të madhe ngrohni 2 lugë vaj dhe skuqni qepën derisa të marrë ngjyrë të artë. Shtoni hudhrën, domatet, specin djegës dhe erëzat e plota (kardamom, karafil, kanellë, dafinë) dhe gatuajini 3-4 minuta.
- Shtoni pulën, mbulojeni me rreth 1,2 litra ujë të nxehtë, shtoni kripë dhe ziejeni në zjarr të ulët 35-40 minuta, derisa të zbutet. Nxirreni pulën dhe ruajeni lëngun.
- Për 3 gota oriz duhen rreth 4,5 gota lëng (shtoni ujë nëse mungon). Hidheni orizin në lëngun që vlon, shtoni kuminin, kurkumën dhe kripën, mbulojeni dhe ziejeni në zjarr shumë të ulët 15-18 minuta pa e hapur kapakun. Lëreni të pushojë 10 minuta.
- Lyeni pulën e zier me pak gjalpë ose vaj me një majë kurkume dhe piqeni në furrë 220 °C ose në skarë 10-12 minuta, derisa lëkura të marrë ngjyrë të artë — tradicionalisht pula varet mbi oriz brenda furrës së dheut (tannour).
- Tymosja: vendosni një tas të vogël metalik në mes të orizit, hidhni qymyrin e skuqur, spërkateni me 1 lugë çaji vaj dhe mbylleni menjëherë kapakun për 5 minuta; pastaj hiqeni qymyrin.
- Për salcën zahawig bluajini domatet me specin djegës, hudhrën, lëngun e limonit, kripën dhe koriandrën.
- Shërbejeni orizin në tepsi të madhe, pulën sipër, spërkateni me arra të thekura dhe rrush të thatë, me salcën zahawig dhe sallatë të freskët anash.
Shënim: Emri “mandi” vjen nga fjala arabe “nada” — vesë — dhe përshkruan mishin e butë nga furra e dheut. Përzierja e erëzave quhet hawaij; baza janë kumini, koriandra, kardamomi dhe kanella.
Burimi: Wikipedia, Mandi (food).
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