Pulë Korma indiane — pula kremoze me kos, bajame dhe erëza aromatike
Një kari mbretëror nga kuzhina mogule, me copa pule të buta në salcë të mëndafshtë kosi e bajamesh, aromatik dhe jo djegës — perfekt me oriz basmati ose bukë naan.
Korma është një nga karitë më të vjetra të kuzhinës mogule të Indisë dhe Pakistanit: mishi zihet ngadalë (braised) në kos, erëza të ngrohta dhe arra të bluara, derisa salca të bëhet e trashë dhe kremoze. Ndryshe nga karitë djegëse, Korma e pulës është aromatike dhe e butë, ndaj pëlqehet edhe nga ata që nuk e duan pikanten.
Koha e përgatitjes: 20 minuta, plus 30 minuta marinim. Koha e gatimit: rreth 30 minuta. Porcione: 4.
Përbërësit
- 800 g kofshë pule pa kocka dhe pa lëkurë, të prera në copa mesatare
- 200 g kos i trashë me yndyrë të plotë, në temperaturë ambienti
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 3 thelpinj hudhër të shtypur dhe 1 lugë gjelle xhenxhefil i freskët i grirë
- 50 g bajame të bluara (ose pastë bajamesh/kashu)
- 100 ml pana për gatim
- 2 lugë gjelle gjalpë të kulluar (ghee) ose vaj
- 1 lugë çaji garam masala, 1 lugë çaji koriandër i bluar, 1/2 lugë çaji kumin i bluar, 1/2 lugë çaji kurkumë, 1/2 lugë çaji paprika e ëmbël
- 4 kokrra kardamom jeshil, 1 shkop kanelle, 2 karafila dhe 1 gjethe dafine
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes, 100 ml ujë ose lëng pule
- Koriandër i freskët dhe bajame në feta të thekura, për zbukurim
Përgatitja
- Marino pulën me gjysmën e kosit, gjysmën e hudhrës dhe xhenxhefilit, pak kripë dhe kurkumën. Mbulojeni dhe lëreni të paktën 30 minuta në frigorifer.
- Nxehni gjalpin në një tenxhere të thellë, shtoni kardamomin, kanellën, karafilat dhe dafinën dhe skuqini 30 sekonda, derisa të lëshojnë aromë.
- Shtoni qepën dhe skuqeni në zjarr mesatar 8–10 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë të thellë — ky është sekreti i shijes së Kormës.
- Shtoni hudhrën dhe xhenxhefilin e mbetur, koriandrën, kuminin dhe paprikën; përziejini 1 minutë.
- Shtoni pulën e marinuar dhe skuqeni 5–6 minuta, derisa copat të zbardhen nga të gjitha anët.
- Ulni zjarrin në minimum. Shtoni kosin e mbetur lugë pas luge, duke përzier vazhdimisht që të mos pritet, pastaj bajamet e bluara dhe ujin. Mbulojeni dhe ziejeni ngadalë 15–20 minuta, derisa pula të zbutet dhe salca të trashet.
- Shtoni panën dhe garam masalën, përziejini dhe ziejeni edhe 3 minuta pa kapak. Rregulloni kripën.
- Hiqeni nga zjarri, lëreni të pushojë 5 minuta, shpërndani sipër koriandër të freskët dhe bajame në feta dhe shërbejeni të nxehtë me oriz basmati ose bukë naan.
Tema: gjellë kari indiane pulë korma
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