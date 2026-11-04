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04 Nën 2026
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Nata e NHL-së: Robertson me tre gola për 5 minuta e 20 sekonda, Blue Jackets shkatërrojnë Avalanche 7-2, Ducks fitojnë 5-4 në Vancouver Pulë Korma indiane — pula kremoze me kos, bajame dhe erëza aromatike Dronët godasin qendrën logjistike të Ozon në Adygeysk, zjarr në kompleks dhe punonjësit evakuohen EloElo mbledh 80 milionë dollarë nga NBCUniversal për tregun e mikrodramave në Indi Jets bëjnë rikthimin më të vonë në historinë e NHL-së, nga 0-4 në 5-4 ndaj Canadiens në kohën shtesë
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Pulë

Pulë Korma indiane — pula kremoze me kos, bajame dhe erëza aromatike

Një kari mbretëror nga kuzhina mogule, me copa pule të buta në salcë të mëndafshtë kosi e bajamesh, aromatik dhe jo djegës — perfekt me oriz basmati ose bukë naan.

· 3 min lexim

Korma është një nga karitë më të vjetra të kuzhinës mogule të Indisë dhe Pakistanit: mishi zihet ngadalë (braised) në kos, erëza të ngrohta dhe arra të bluara, derisa salca të bëhet e trashë dhe kremoze. Ndryshe nga karitë djegëse, Korma e pulës është aromatike dhe e butë, ndaj pëlqehet edhe nga ata që nuk e duan pikanten.

Koha e përgatitjes: 20 minuta, plus 30 minuta marinim. Koha e gatimit: rreth 30 minuta. Porcione: 4.

Përbërësit

  • 800 g kofshë pule pa kocka dhe pa lëkurë, të prera në copa mesatare
  • 200 g kos i trashë me yndyrë të plotë, në temperaturë ambienti
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 3 thelpinj hudhër të shtypur dhe 1 lugë gjelle xhenxhefil i freskët i grirë
  • 50 g bajame të bluara (ose pastë bajamesh/kashu)
  • 100 ml pana për gatim
  • 2 lugë gjelle gjalpë të kulluar (ghee) ose vaj
  • 1 lugë çaji garam masala, 1 lugë çaji koriandër i bluar, 1/2 lugë çaji kumin i bluar, 1/2 lugë çaji kurkumë, 1/2 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 4 kokrra kardamom jeshil, 1 shkop kanelle, 2 karafila dhe 1 gjethe dafine
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes, 100 ml ujë ose lëng pule
  • Koriandër i freskët dhe bajame në feta të thekura, për zbukurim

Përgatitja

  1. Marino pulën me gjysmën e kosit, gjysmën e hudhrës dhe xhenxhefilit, pak kripë dhe kurkumën. Mbulojeni dhe lëreni të paktën 30 minuta në frigorifer.
  2. Nxehni gjalpin në një tenxhere të thellë, shtoni kardamomin, kanellën, karafilat dhe dafinën dhe skuqini 30 sekonda, derisa të lëshojnë aromë.
  3. Shtoni qepën dhe skuqeni në zjarr mesatar 8–10 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë të thellë — ky është sekreti i shijes së Kormës.
  4. Shtoni hudhrën dhe xhenxhefilin e mbetur, koriandrën, kuminin dhe paprikën; përziejini 1 minutë.
  5. Shtoni pulën e marinuar dhe skuqeni 5–6 minuta, derisa copat të zbardhen nga të gjitha anët.
  6. Ulni zjarrin në minimum. Shtoni kosin e mbetur lugë pas luge, duke përzier vazhdimisht që të mos pritet, pastaj bajamet e bluara dhe ujin. Mbulojeni dhe ziejeni ngadalë 15–20 minuta, derisa pula të zbutet dhe salca të trashet.
  7. Shtoni panën dhe garam masalën, përziejini dhe ziejeni edhe 3 minuta pa kapak. Rregulloni kripën.
  8. Hiqeni nga zjarri, lëreni të pushojë 5 minuta, shpërndani sipër koriandër të freskët dhe bajame në feta dhe shërbejeni të nxehtë me oriz basmati ose bukë naan.

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