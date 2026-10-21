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Film

Keanu Reeves në bisedime për thriller-in e James Wan «The Gangster, The Cop, The Devil»

Ylli i «John Wick» mund t'i bashkohet Don Lee-t, i cili rikthehet në rolin e gangsterit, në ribërjen në anglisht të thriller-it korean të vitit 2019 për Paramount Pictures — filmi i parë regjisorial i James Wan që nga «Aquaman and the Lost Kingdom»

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Keanu Reeves është në bisedime për të luajtur në ribërjen në anglisht të thriller-it korean «The Gangster, The Cop, The Devil», siç njofton Collider, duke cituar raportimin ekskluziv të The Hollywood Reporter. Projekti i Paramount Pictures do të drejtohet nga James Wan dhe roli i Reeves ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, por aktori pritet t’i bashkohet kastit përkrah Don Lee-t, yllit të filmit origjinal.

Filmi origjinal i vitit 2019, i shkruar dhe drejtuar nga Lee Won-tae, rrëfen historinë e Jang Dong-soo-s, një bos krimi që mbijeton me vështirësi sulmin e një vrasësi serial dhe, me gjithë ngurrimin, bashkon forcat me detektivin Jung Tae-suk për ta kapur atë: gangsteri kërkon hakmarrje, ndërsa polici drejtësi. Don Lee, i njohur edhe si Ma Dong-seok, do të rikthehet pikërisht në rolin e gangsterit, të cilin e luajti edhe në origjinalin që u shfaq në seksionin Midnight Screenings të Festivalit të Kanës dhe arkëtoi rreth 25 milionë dollarë në box office.

Për James Wan ky do të jetë filmi i parë si regjisor që nga «Aquaman and the Lost Kingdom» i vitit 2023. Ai është edhe producent përmes kompanisë së tij Blumhouse-Atomic Monster, së bashku me Michael Clear dhe Jason Blum, ndërsa ndër producentët e tjerë janë Sylvester Stallone dhe D. Matt Geller me Balboa Productions, Lorenzo di Bonaventura, Chris S. Lee i B&C Group dhe drejtori i BA Entertainment, Jang Won-seok.

Skenari më i fundit mban firmën e Eric Pearson, i njohur për «Thunderbolts*» dhe «The Fantastic Four: First Steps», mbi draftet e mëparshme të Shay Hatten dhe Brian Helgeland. Projekti është në zhvillim prej vitesh dhe Paramount ende nuk ka shpallur një datë premiere.

Reeves, i cili këtë vit u shfaq në komedinë e zezë «Outcome», ka në axhendë edhe satiirën «The Entertainment System Is Down» të Ruben Östlund dhe thriller-in aksion «Shiver» të Tim Miller. Nëse marrëveshja mbyllet, bashkëpunimi me Wan dhe Lee do të shënonte një tjetër rol të madh aksioni për yllin e sagës «John Wick».

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