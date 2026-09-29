Kelli Finglass, drejtorja e Dallas Cowboys Cheerleaders, debuton në Broadway me «Chicago»-në
Performancë e vetme: do të dorëzojë monologun hapës të muzikalit legjendar në mbrëmjen e 3 tetorit në Ambassador Theatre — një tjetër ish-cheerleader, Reece Weaver, vazhdon si Roxie Hart deri më 1 nëntor
Një tjetër yll i Dallas Cowboys Cheerleaders po ngjitet në skenën e Broadway-t. Kelli Finglass, e cila ka udhëhequr Dallas Cowboys Cheerleaders për 35 vjet, do të bëjë debutimin e saj në Broadway duke dorëzuar monologun hapës të muzikali «Chicago» në performancën e orës 20:00 të 3 tetorit në Ambassador Theatre, siç njofton Playbill.
Performanca do të jetë e vetme, por shënon një moment të rëndësishëm për Finglass-in, e cila mbetet figura qendrore pas skuadrës më të famshme të cheerleading-ut në botë. Sipas Playbill, në vitin 2026 ajo mori Sports Governor’s Award nga Lone Star Chapter i Akademisë Kombëtare të Arteve dhe Shkencave të Televizionit për kontributin e saj në televizionin sportiv, komunitetin sportiv të Teksasit dhe shërbimin publik.
Finglass e veshi për herë të parë uniformën me yje në vitet ’80 dhe mbetet e vetmja Dallas Cowboys Cheerleader që është ftuar të kthehet për një sezon të pestë dhe të fundit pa audicion. E emëruar drejtore në moshën 27 vjeç, ajo u shndërrua në një sipërmarrëse dhe ndërtuese marke, duke krijuar programe që zgjeruan performancën, dukshmërinë, rentabilitetin dhe shërbimin në komunitet të skuadrave. Publiku televiziv e njeh nga 16 sezone të «Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team» në CMT dhe nga dokuseriali i nominuar për Emmy «America’s Sweethearts» në Netflix.
Ajo nuk është e vetmja ish-cheerleader në skenën e «Chicago»-së: një tjetër ish-anëtare e skuadrave, Reece Weaver, e njohur nga «America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders», zgjati kohët e fundit angazhimin e saj të kufizuar si Roxie Hart deri më 1 nëntor. Cast-i aktual i rivali-it përfshin Lissa deGuzman si Velma Kelly, Max von Essen si Billy Flynn, Natasha Yvette Williams si Matron “Mama” Morton, Red Concepción si Amos Hart dhe J. Workman si Mary Sunshine.
«Chicago» mbetet një nga historitë më të suksesshme të Broadway-t. Rivali filloi si një nga tre prezantimet vjetore «Encores!» të City Center-it dhe u hap në Broadway në Richard Rodgers Theatre më 14 nëntor 1996, ku qëndroi deri në shkurt 1997. Më pas u transferua në Shubert Theatre, dhe që nga janari 2003 luhet në Ambassador Theatre. Që nga debutimi i vitit 1996, muzikali është luajtur në 36 vende dhe është parë nga 33 milionë njerëz në mbarë botën — duke e bërë atë shfaqjen e dytë më jetëgjatë në historinë e Broadway-t, pas të mbyllurit tashmë «The Phantom of the Opera». Produksioni fitoi çmimin Tony për Rivali-n më të Mirë të një Muzikali në 1997.
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