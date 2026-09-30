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Teater

Nas dhe Schele Williams bashkojnë forcat për muzikalin «Beat Street» në Broadway

Skuadra kreative e adaptimit të filmit legjendar të hip-hop-it u zbulua pas një workshop-i 29-orësh; kalendari dhe kasti në muajt në vijim

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Nas, i cili po krijon material të ri muzikor për «Beat Street». Foto: Mikamote, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Muzikali «Beat Street», i bazuar në filmin legjendar të vitit 1984 që dokumentoi lindjen e kulturës së hip-hop-it, po përgatitet të ngjitet në skenën e Broadway-t — dhe, siç njofton Playbill, skuadra kryesore kreative e prodhimit sapo është zbulua.

Fituesi i çmimit Grammy Nas, emri i të cilit ishte njoftuar më parë, po krijon material të ri muzikor për shfaqjen dhe po e zgjeron soundtrack-un origjinal të filmit. Atij i bashkohen regjisorja Schele Williams («The Wiz», «The Notebook»), finalisti i çmimit Pulitzer Kristoffer Diaz («Hell’s Kitchen»), i cili do të shkruajë librin e muzikalit bazuar në filmin e studios MGM, dhe fituesi i çmimit special Tony Jason Michael Webb («Choir Boy», «MJ: The Musical», «Purple Rain»), si mbikëqyrës muzikor, aranzhues dhe orkestrator.

Muajin e kaluar, të katër artistët bashkëpunuan në një workshop 29-orësh për të zhvilluar adaptimin skenik. Kalendari i prodhimit dhe kasti pritet të zbulohen në muajt në vijim.

«Beat Street» zhvillohet në fillim të viteve ’80 dhe ndjek një grup talentesh të reja në South Bronx — një artist grafitësh, një DJ dhe një break-dancer — ndërsa ndjekin ëndrrat e tyre në skenën e sapolindur të hip-hop-it, përballë sfidave të jetës urbane. Filmi origjinal, i prodhuar nga Harry Belafonte dhe David V. Picker me regji të Stan Lathan-it, luajtën Rae Dawn Chong, Gus Davis dhe Jon Chardiet, ndërsa paraqitjet e figurave si Doug E. Fresh, DJ Kool Herc apo Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force e bënë atë një dokument të gjallë të epokës. Soundtrack-u i filmit, i prodhuar nga Arthur Baker, u publikua në dy vëllime — i pari prej tyre u bë një nga albumet e para rap të certifikuara ar.

Producentët e versionit skenik do të jenë Richard Fearn, Arthur Baker, Michael Holman dhe Peter Bittenbender, në shoqëri me Mass Appeal — ndërsa Baker dhe Holman ishin producentë edhe të filmit origjinal të vitit 1984. Menaxherët e përgjithshëm të prodhimit do të jenë ShowTown Theatricals, ndërsa producentët ekzekutivë Nathan Gehan dhe Jamison Scott të ShowTown Productions.

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