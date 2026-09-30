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Serbia

Studentët: Çdo grua ka të drejtë të ecë pa frikë se kryebashkiaku do t’i thyejë hundën

Reagimi i “Studentëve në bllokadë” ndaj akuzës se kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapić, e goditi këshilltaren Tanja Mićić.

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Kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapić. Foto: Miloš Tešić / ATAImages via Danas

“Studentët në bllokadë” kanë reaguar pas akuzës së këshilltares së lëvizjes Kreni-Promeni, Tanja Mićić, se kryebashkiaku i Beogradit Aleksandar Šapić e ka goditur, si dhe ndaj reagimit të prokurorisë, shërbimit publik dhe përfaqësuesve të pushtetit, siç njofton gazeta Danas.

Në një deklaratë të publikuar në faqen e tyre studenti.org.rs, studentët kujtuan, sipas raportimit të Danas-it, se “para tetë ditësh Ana Brnabić në selinë e SNS-së, e rrethuar nga funksionare partiake, mbajti konferencë për ‘mbrojtjen e grave’”, duke folur se gratë janë “shtylla e shoqërisë” dhe duke akuzuar Listën Studentore se grave u kanoset rrezik nëse studentët vijnë në pushtet. “Sot një grua ka hundën e thyer pas takimit me kryebashkiakun e Beogradit. Tanja Mićić thotë se Aleksandar Šapić e goditi kur ajo u vu mes tij dhe bashkëshortit të saj. Raporti mjekësor tregon thyerje të kockës së majtë të hundës dhe të zgjatimit frontal të maksillës së majtë me zhvendosje”, thuhet në reagimin e studentëve.

Studentët thonë se “Šapiçi pas të gjithave doli para kamerave dhe foli për ‘kodin e tij mashkullor’”. Ata i kanë qortuar shërbimin publik që raportoi se kryebashkiaku “u përlesh fizikisht me këshilltaren”, e jo se ajo e denoncoi se e goditi: “‘Përleshje fizike’. Sikur dy njerëz të ishin takuar në një duel të barabartë, e jo që njëra palë pas ngjarjes ka hundën e thyer dhe shkon për operacion”, citoi Danas studentët.

Ndërkaq, sipas Danas-it, studentët shtojnë se nuk janë të habitur nga reagimi i pushtetit, pasi “ata falën ata që i zhvendosën nofullën koleges sonë, shpërblyen ata që kërcënuan me përdhunim, vunë në listë dhunues të provuar”. Për Prokurorinë, “thyerja e kockës së hundës dhe e një pjese të nofullës së sipërme u fut në formulimin ‘lëndime të lehta trupore’, dhe për shkak të këtij formulimi Šapiçi pas disa orësh u lirua nga stacioni policor. Kur bëhej fjalë për studentët, mbajtja deri në 48 orë caktohej edhe para se të dilnin para prokurorit: vetëm pas Vidovdanit u mbajtën 29 njerëz, studentët u mbajtën edhe nga 48 orë, me arreste shtëpiake, byzylykë dhe gjueti mediatike kundër tyre”.

“Pyetja nuk është nëse ligji e njeh mbajtjen. E njeh dhe e kemi parë si zbatohet. Pyetja është si duket zbatimi i tij kur në stacionin policor nuk gjendet një student, por kryebashkiaku i Beogradit dhe një funksionar i lartë i pushtetit”, thanë studentët, duke përmbyllur reagimin e publikuar në studenti.org.rs: “gratë nuk ndahen në të përshtatshme dhe të papërshtatshme, në ‘tanat’ dhe ‘tonat’, në ato që meritojnë mbrojtje dhe ato që nuk e meritojnë. Çdo grua ka të drejtë të jetë e sigurt — në rrugë, në vendin e punës, në institucione. Dhe secila ka të drejtë të ecë pa frikë se kryebashkiaku do t’i thyejë hundën.”

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