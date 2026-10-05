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05 Tet 2026
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Ekonomia

Këmbimi valutor 5 tetor/ Me sa blihen e shiten monedhat kryesore

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Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet sot me 81.5 lekë dhe do shitet me 82.5 lekë.

Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 91.6 lekë dhe do shitet me 92.3 lekë.

Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 98.2 lekë dhe do shitet me 99.2 lekë.

Ndërsa paundi britanik do blihet me 107.7 lekë dhe do shitet me 108.7 lekë.

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