Këngët e Andrew Lloyd Webber hiqen nga muzikali me Tim Rice para shfaqjeve në Londër: dy autorët japin shpjegime të kundërta
Muzika e kompozitorit nuk do të jetë më pjesë e «Sherlock Holmes and the 12 Days of Christmas» në Alexandra Palace Theatre — Tim Rice po i ripunon këngët me Howard Goodall, ndërsa Lloyd Webber thotë se vendimi erdhi nga producentët
Muzika e Andrew Lloyd Webber nuk do të jetë më pjesë e «Sherlock Holmes and the 12 Days of Christmas», komedisë festive që e ribashkoi atë me partnerin e tij të vjetër krijues Tim Rice, përpara ringjalljes së shfaqjes në Londër muajin e ardhshëm, siç njofton BroadwayWorld. Shfaqja, me libër nga Humphrey Ker dhe David Reed, pati premierën vitin e kaluar në Birmingham Rep me këngët origjinale të dyshes që qëndron pas «Evita», «Jesus Christ Superstar» dhe «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat», dhe do të ngjitet në Alexandra Palace Theatre me preview që nisin më 24 nëntor.
Por dy autorët kanë dhënë shpjegime të kundërta për arsyen e largimit të muzikës. Duke folur për The Times, sipas BroadwayWorld, Rice ka thënë se Lloyd Webber kishte zgjedhur vetë ta tërhiqte muzikën e tij, duke shpjeguar se për produksionin e ri nevojiteshin ndryshime dhe se kompozitori, i cili drejton një veprimtari të madhe teatrore, kishte vendosur që vëmendja e tij t’u kushtohej më mirë projekteve më të mëdha. Rice ka shtuar se nuk ishte i sigurt nëse të dy do të bashkëpunonin sërish dhe se ekipi do të vazhdonte përpara pa të.
Lloyd Webber e ka kundërshtuar këtë version, duke deklaruar se vendimi për të mos përdorur muzikën e tij kishte ardhur nga Donald dhe Eva Rice, fëmijët e Tim Rice, të cilët e zhvilluan dhe e prodhuan shfaqjen përmes kompanisë së babait të tyre, Heartaches Limited. Sipas Lloyd Webber, atij iu kërkua t’i kalonte të drejtat e muzikës së tij për një periudhë pesëvjeçare pa asnjë miratim mbi mënyrën se si do të përdorej ajo, në një produksion që ai nuk e kishte parë dhe me një ekip krijues me të cilin nuk kishte punuar më parë. Ai tha se producentët refuzuan t’ia jepnin këtë miratim, të cilin e përshkroi si një pritshmëri standarde për çdo autor, dhe vuri në dukje se puna shtesë që kërkonte projekti nuk do të kishte qenë e mundur për shkak të axhendës së tij këtë vit.
Tani kuptohet se Rice po i ripunon këngët me kompozitorin Howard Goodall. Lloyd Webber tha se i uronte produksionit suksese, duke e vlerësuar Goodall-in si një zgjedhje të shkëlqyer për të marrë përsipër muzikën, sipas BroadwayWorld.
Produksioni i Birmingham Rep pati si protagonistë vetë bashkautorët Ker dhe Reed në rolet e Holmes dhe Watson dhe u vu në skenë nga Phillip Breen me Becky Hope-Palmer. «Sherlock Holmes and the 12 Days of Christmas» do të shfaqet në Alexandra Palace Theatre nga 24 nëntori 2026 deri më 17 janar 2027.
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