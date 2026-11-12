☁️
Tiranë 21°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,617 ▼0.03%
DOW 52,568 ▲0.15%
NASDAQ 25,434 ▼0.13%
NAFTA 86.43 ▼0.12%
ARI 3,875 ▼3.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,445 ▼ -3.42% ETH $2,002 ▼ -3.52% XRP $1.0237 ▼ -4.51% SOL $81.2400 ▼ -4.2%
S&P 500 7,617 ▼0.03 % DOW 52,568 ▲0.15 % NASDAQ 25,434 ▼0.13 % NAFTA 86.43 ▼0.12 % ARI 3,875 ▼3.13 % S&P 500 7,617 ▼0.03 % DOW 52,568 ▲0.15 % NASDAQ 25,434 ▼0.13 % NAFTA 86.43 ▼0.12 % ARI 3,875 ▼3.13 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
SHBA – Marrëveshja Trump-Putin për naftën ruse në pikëpyetje, anijet cisternë ndryshojnë destinacion Misioni i FMN-së në vizitë të rregullt në Bankën Popullore nga 11 deri më 17 nëntor Tuzi pagoi 295 mijë euro për prodhuesit bujqësorë në kuadër të pagesave direkte për prodhimin bimor Samsung dhe Google hapin porositë për syzet inteligjente me Gemini: nga 395 dollarë, në shitje më 10 dhjetor Pesë shtetasve turq u caktohet nga një muaj paraburgim për pengmarrjen në Prizren
Menu
Kronika

Këshilli Bashkiak i Durrësit miraton mes debatesh të forta ndryshimet në vlerën e shpronësimit të pronave në zonën e &#

· 2 min lexim
ndryshimet në vlerën e shpronësimit

Këshilli Bashkiak i Durrësit ka miratuar me 30 vota pro dhe 9 kundër ndryshimet në vlerën e shpronësimit të pronave private që preken nga projekti për ndërtimin dhe zgjerimin e rrugës që lidh zonën e Currilave me rrugën “Aleksandër Goga”.

Vendimi parashikon rritjen e fondit të përgjithshëm të shpronësimit nga rreth 249.7 milionë lekë në 268.7 milionë lekë, si dhe përditësimin e listës së pronave dhe planimetrisë së pasurive që preken nga projekti, raporton Top Channel.

Kundër këtij vendimi votuan këshilltarët e opozitës, të cilët kundërshtuan llogaritjen e vlerës së pronave, që është larg vlerës së tregut. Sipas tyre, zona e prekur është trajtuar si tokë ullishte dhe arë dhe vlerësimi është bërë duke iu referuar hartës së vlerës së tokës, të miratuar me VKM-në nr. 89 të vitit 2016.

Opozita kundërshtoi faktin që për përcaktimin e çmimit të shpronësimit, është marrë si referencë zona më e afërt, ajo e fshatit Vrinë, ku çmimi i referencës për tokën arë është mjaft i ulët dhe larg vlerës së tregut për lagjen ku kalon rruga.

Sipas këshilltarëve demokratë, mjekes Edlira Harizi dhe urbanistit Ardian Muka, ky vlerësim nuk pasqyron realisht karakterin dhe vlerën e pronave në një zonë urbane të Durrësit, brenda vijës së verdhë, duke sjellë një kompensim të ulët për banorët që preken nga projekti, të cilëve u lihet si zgjidhje vetëm rruga gjyqësore.

Nga ana tjetër, këshilltarët e shumicës mbështetën projektvendimin, duke argumentuar se vlerësimi i pronave është kryer në përputhje me bazën ligjore në fuqi dhe se administrata ka zbatuar metodologjinë e parashikuar nga aktet ligjore dhe nënligjore për shpronësimet.

Me miratimin e këtij vendimi, fondi i shpronësimit pëson një rritje prej afro 19 milionë lekësh nga vendimi i mëparshëm i tetorit, ndërsa lista e pronave të prekura dhe planimetria përkatëse zëvendësohen me dokumentacionin e përditësuar. Shpronësimi në Durrës do bëhet me vlerën e tokës në fshat.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu