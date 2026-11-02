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02 Nën 2026
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Mali i Zi

Këshilli Gjyqësor i Malit të Zi rrezikon të mbetet pa seli në mes të dhjetorit

Sekretariati duhet të largohet nga ndërtesa e ish-SDK-së në Podgoricë, ndërsa Administrata e Pronës Shtetërore thotë se nuk ka zyra të lira; në të njëjtën ndërtesë ndodhet edhe serveri i sistemit informativ të gjyqësorit

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Selia e tanishme e Këshillit Gjyqësor në qendër të Podgoricës. Foto: Boris Pejović / Vijesti

Këshilli Gjyqësor i Malit të Zi duhet të largohet deri në mesin e dhjetorit nga ambientet që përdor në rrugën Miljana Vukova, në ndërtesën e ish-SDK-së në Podgoricë, pasi Banka Qendrore e Malit të Zi e njoftoi këtë verë se duhet të zbrazë zyrat që i mbante me qira prej vitesh, njofton Vijesti.

Sipas raportimit të Vijesti, me afrimin e afatit shteti ende nuk ka zgjidhje për strehimin e Sekretariatit të Këshillit: Administrata e Pronës Shtetërore i ka bërë të ditur Këshillit se nuk ka zyra shtetërore të lira për t’ia ofruar dhe e ka udhëzuar që, nëse disponon informacione për ndonjë ambient biznesi, ta njoftojë atë, në mënyrë që të shqyrtohen mundësitë për marrjen e tij me qira.

Sekretariati thotë se anëtarët e Këshillit dhe punonjësit e tij nuk kanë as kushte elementare për kryerjen e detyrave, veçanërisht të atyre që duhet të përmbushen deri në fund të vitit sipas pikave përmbyllëse të Kapitullit 23 të negociatave me Bashkimin Evropian. Problemi, siç njofton Vijesti, është më serioz se një zhvendosje e zakonshme, sepse në Sekretariat ndodhet serveri i PRIS-it, sistemit informativ të gjyqësorit që përdoret nga të gjitha gjykatat malazeze, dhe fikja e tij do të kishte pasoja të paparashikueshme informative dhe të sigurisë për të dhënat e lëndëve gjyqësore; aty punon edhe Shërbimi i Financave dhe Kontabilitetit për të gjithë gjyqësorin, përmes sistemit financiar SAP.

Këshilli i ka njoftuar për problemin kryeministrin Milojko Spajić, ministrin e Drejtësisë Bojan Božović, ministrin e Financave Novica Vuković dhe drejtorin e Administratës së Pronës Shtetërore Kočo Đurišić, dhe ka kujtuar se në seancën e tij të 24-t, më 10 korrik 2026, kishte bërë të ditur publikisht se nuk kishte pasur kurrë ambiente të përshtatshme. Në vitin 2022 qeveria kishte planifikuar zhvendosjen në ambientet që sot i përdor Gjykata Administrative, por plani nuk u zbatua kurrë.

Megjithatë, ka shpresë se problemi mund të zgjidhet brenda rreth një muaji e gjysmë, pasi kryetari i Këshillit, Dražen Medojević, në koordinim me ministrin e Drejtësisë, po ndërmerr hapa për sigurimin e shpejtë dhe të përshtatshëm të ambienteve, shkruan Vijesti.

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