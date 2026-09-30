Këshilltari i IRGC-së: Irani do të lëshojë sa raketa të duhen për t’i “mësuar mësim” armikut
Ali Balali, këshilltar i komandantit të forcës ajrore-hapësinore të Gardës Revolucionare iraniane, deklaroi se Irani ka mjaftueshëm raketa për një operacion të plotë e të vazhdueshëm kundër armikut.
Irani do të lëshojë sa raketa të jenë të nevojshme për t’i “mësuar mësim” armikut, deklaroi të mërkurën një këshilltar i lartë i Gardës Revolucionare iraniane, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë iraniane të lajmeve Fars.
Ali Balali, këshilltar i komandantit të forcës ajrore-hapësinore të IRGC-së, tha se Irani ka mjaftueshëm raketa për të zhvilluar një operacion të plotë dhe të vazhdueshëm, në një kohë kur retorika e luftës shtatë-mujore mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara po ashpërsohet sërish.
Deklarata vjen pasi Uashingtoni dhe Tel Avivi kanë kryer sulme ndaj objektivave iraniane që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme raketore dhe me dronë ndaj bazave amerikane në rajon dhe anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Zyrtarët iranianë kanë përsëritur në ditët e fundit se nuk do të tërhiqen nga kushtet e tyre për t’i dhënë fund konfliktit, ndërkohë që përpjekjet diplomatike përmes ndërmjetësuesve në Katar vazhdojnë pa një marrëveshje përfundimtare.
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