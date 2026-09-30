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Konflikti SHBA - Iran

Këshilltari i IRGC-së: Irani do të lëshojë sa raketa të duhen për t’i “mësuar mësim” armikut

Ali Balali, këshilltar i komandantit të forcës ajrore-hapësinore të Gardës Revolucionare iraniane, deklaroi se Irani ka mjaftueshëm raketa për një operacion të plotë e të vazhdueshëm kundër armikut.

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Raketa iraniane në një bazë nëntokësore të Gardës Revolucionare (foto arkivi, CC BY 4.0)

Irani do të lëshojë sa raketa të jenë të nevojshme për t’i “mësuar mësim” armikut, deklaroi të mërkurën një këshilltar i lartë i Gardës Revolucionare iraniane, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë iraniane të lajmeve Fars.

Ali Balali, këshilltar i komandantit të forcës ajrore-hapësinore të IRGC-së, tha se Irani ka mjaftueshëm raketa për të zhvilluar një operacion të plotë dhe të vazhdueshëm, në një kohë kur retorika e luftës shtatë-mujore mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara po ashpërsohet sërish.

Deklarata vjen pasi Uashingtoni dhe Tel Avivi kanë kryer sulme ndaj objektivave iraniane që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme raketore dhe me dronë ndaj bazave amerikane në rajon dhe anijeve në Ngushticën e Hormuzit.

Zyrtarët iranianë kanë përsëritur në ditët e fundit se nuk do të tërhiqen nga kushtet e tyre për t’i dhënë fund konfliktit, ndërkohë që përpjekjet diplomatike përmes ndërmjetësuesve në Katar vazhdojnë pa një marrëveshje përfundimtare.

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