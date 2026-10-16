Khalid Abdalla dhe Matthew Bayton i bashkohen «An Oak Tree» në Londër: shtatë mysafirë të rinj për eksperimentin e Tim Crouch-it
Francesca Moody Productions shpalli sot shtatë emra të rinj që do të ngjiten në skenën e The Other Palace pa e lexuar dhe pa e provuar kurrë më parë shfaqjen — mes tyre Khalid Abdalla më 13 nëntor dhe Matthew Bayton më 28 tetor.
Shtatë aktorë të tjerë do ta provojnë eksperimentin më të guximshëm të skenës londineze: siç njofton BroadwayWorld, Francesca Moody Productions shpalli sot, më 16 tetor, emrat e rinj që i bashkohen «An Oak Tree» të Tim Crouch-it në The Other Palace të Londrës, ku shfaqja vazhdon deri më 15 nëntor.
Mysafiri i parë i grupit të ri është Sid Sagar («Mrs Warren’s Profession», «Summerfolk»), i cili ngjitet në skenë që nesër, më 17 tetor. E ndjekin Caitlin Fitzgerald («Othello», «We Were Liars») më 22 tetor, Melanie La Barrie («Cats», «& Juliet») më 24 tetor, Phoebe Campbell («House of the Dragon», «Alma Mater») më 27 tetor dhe Matthew Bayton («Ghosts», «Horrible Histories») më 28 tetor. Në nëntor radha u vjen Jack Holden («Kenrex», «Cruise») më 11 nëntor dhe Khalid Abdalla («Prima Facie», «Secret Service») më 13 nëntor, dy net para mbylljes së sezonit.
Premisa e shfaqjes mbetet e njëjta dhe është ajo që e bën çdo natë të papërsëritshme: në çdo shfaqje, pranë autorit dhe interpretuesit Tim Crouch ngjitet një aktor mysafir i ndryshëm, i cili nuk e ka lexuar dhe nuk e ka provuar kurrë më parë dramën. Mysafiri e zbulon rolin aty për aty, para syve të publikut, ndërsa Crouch e udhëheq përmes historisë së një babai që ka humbur të bijën në një aksident dhe hipnotizuesit që drejtonte makinën.
Emrat e rinj u shtohen një liste tashmë të gjatë mysafirësh të këtij sezoni, ku figurojnë Juliet Stevenson (18 tetor), Adrian Lester (3 nëntor), Katie Leung (12 nëntor) dhe Suranne Jones, e cila mbyll sezonin më 15 nëntor. Sezoni në The Other Palace është pjesë e programit të Francesca Moody Productions, producentes pas sukseseve «Fleabag» dhe «Baby Reindeer»; për çdo shfaqje të sezonit vihen në dispozicion 20 bileta me çmimin 20 paund.
Që nga premiera botërore e vitit 2005, «An Oak Tree» është shndërruar në një nga dramat më me ndikim të shekullit XXI: është luajtur qindra herë në më shumë se 19 vende dhe, sipas BroadwayWorld, mbi 350 interpretues e kanë pranuar deri më sot sfidën e saj, mes tyre Frances McDormand, Geoffrey Rush, Peter Dinklage, David Tennant dhe Phoebe Waller-Bridge. Biletat për shfaqjet e mbetura janë në shitje në faqen e The Other Palace.
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