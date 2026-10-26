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Bota

KIEV – Zelensky: Presim prej një muaji miratimin e Hegseth për raketat amerikane

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Hegseth për raketat

KIEV, 26 tetor /ATSH DPA/ – Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka shprehur sërish pakënaqësinë për vonesat në furnizimin me raketa të mbrojtjes ajrore nga Shtetet e Bashkuara, duke drejtuar kritikat drejtpërdrejt ndaj sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth.

“Veçanërisht, prej gati një muaji presim firmën e zotit Hegseth për raketat e sistemeve Patriot dhe NASAMS (Sistemi i Avancuar Kombëtar i Raketave Tokë-Ajër)”, shkroi Zelensky të hënën në rrjetet sociale.

Sistemet amerikane Patriot konsiderohen veçanërisht efektive në interceptimin e raketave balistike që Rusia përdor në luftën kundër Ukrainës.

Zelensky bëri të ditur se kishte urdhëruar zhvillimin e një tjetër bisede me palën amerikane për këtë çështje.

Ukraina po bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara, Evropën dhe partnerë të tjerë që disponojnë rezerva të këtyre raketave, theksoi presidenti ukrainas.

Ai njoftoi gjithashtu se po përgatiten për një takim të ri të grupit Ramstein, i njohur edhe si Grupi i Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës, që pritet të zhvillohet në nëntor.

Më herët, ministri ukrainas i Mbrojtjes, Yevhenii Khmara, kishte deklaruar se Ukraina dhe aleatët e saj perëndimorë synojnë të diskutojnë ndihmën e mëtejshme ushtarake në një takim të ri të këtij grupi.

Zelensky ka shprehur vazhdimisht kohët e fundit shqetësimin për vonesat në furnizimin me raketa interceptuese.

Ukraina po përballet prej më shumë se katër vitesh e gjysmë me pushtimin rus në shkallë të gjerë, duke u mbështetur në ndihmën ushtarake të vendeve perëndimore.

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