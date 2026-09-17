KIEV – Zelensky synon marrëveshje për dronë dhe lidhje më të ngushta me Japoninë në teknologjinë e mbrojtjes
KIEV, 17 shtator /ATSH -AA/ – Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy ka bërë të ditur se Ukraina dëshiron të zgjerojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e teknologjisë së mbrojtjes, përfshirë përmes një marrëveshjeje të propozuar për dronë.
Në një intervistë për transmetuesin japonez NHK, Zelenskyy tha se kompanitë japoneze mund të përfitojnë nga përvoja e Ukrainës në mbikëqyrjen detare, zbulimin, çminimin, mbrojtjen ajrore dhe sigurinë kibernetike. “Ne dëshirojmë shumë të ndërtojmë bashkëpunim ushtarako-teknologjik midis Ukrainës dhe Japonisë”, tha ai duke shprehur interes për partneritete si në nivel qeveritar, ashtu edhe në atë të biznesit.
Ai tha se më shumë se 70 për qind e industrisë së mbrojtjes së Ukrainës ishte në sektorin privat, duke sugjeruar se lidhjet më të ngushta në fushën e mbrojtjes mund të nxisin tregtinë dypalëshe. Ai shtoi se çdo vendim lidhur me pajisjet e mbrojtjes do t’i takonte Japonisë.
Zelenskyy tha se bashkëpunimi mund të kontribuojë në sigurinë në rajonin e Azi-Paqësorit, duke paralajmëruar se Koreja e Veriut po fiton përvojë luftarake përmes përfshirjes së saj ushtarake në Rusi. Ai pretendon se Pheniani kishte dërguar nga 30 mijë deri në 50 mijë trupa në Rusi, ku ato kishin fituar përvojë në luftën moderne, përfshirë operacionet me dronë, e cila më vonë mund të zbatohej edhe gjetkë.
Duke iu referuar Kinës, Zelenskyy akuzoi Pekinin se nuk po përdor ndikimin e tij ndaj Moskës për të ndihmuar në përfundimin e luftës. “Nuk shoh që Kina po ushtron presion ndaj Rusisë për ta ndalur luftën”, tha ai.
Zelenskyy tha se ndihej i “shqetësuar” nga mungesa e mbështetjes politike të Kinës për Ukrainën dhe se Pekini ishte “pak më shumë” në anën e Rusisë. Ai theksoi se personalisht nuk kishte parë raketa të prodhuara në Kinë në Ukrainë. Ndërsa pretendoi se pajisje dhe teknologji kineze po arrinin në Rusi, ai sqaroi se nuk po i referohej furnizimeve të drejtpërdrejta kineze me armë.
Kina ka deklaruar se nuk është palë në konflikt dhe ka bërë thirrje për zgjidhje politike.
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