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Greqia

Panathinaikosi zgjohet në çerekun e fundit: përmbys Karditsën 78-64 me 28-8 dhe bën 4 nga 4 në Basket League

Karditsa kryesoi 39-31 në pushim dhe 56-50 pas 30 minutash, por Panathinaikosi shpërtheu me 28-8 në çerekun e fundit — Yabusele 22 pikë e 8 kërcime, Sloukas 9 asiste — dhe ruajti ecurinë e përsosur në kampionat.

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Arena e basketbollit OAKA në Athinë (foto ilustruese: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Panathinaikosi ka vuajtur për 30 minuta, por në fund ka marrë fitoren e katërt radhazi në Basket League-n greke, duke mposhtur 78-64 Karditsën në Athinë për javën e katërt të kampionatit. Siç njofton Sportime, “të gjelbrit” e përmbysën ndeshjen vetëm në çerekun e fundit, pas një pjese të madhe të takimit në disavantazh.

Karditsa e shfrytëzoi pasaktësinë e vendasve dhe e mbylli pjesën e parë në epërsi 39-31. Mysafirët shkuan deri në +10 në fillim të pjesës së dytë dhe e ruajtën kryesimin edhe në fund të çerekut të tretë, 56-50, duke e vënë Panathinaikosin në vështirësi serioze në një ndeshje që, siç thekson Sportime, u luajt pa tifozë për shkak të dënimit të klubit athinas.

Në dhjetë minutat e fundit, skuadra e Zeljko Obradoviqit ndryshoi plotësisht fytyrë: me rezultat të pjesshëm 28-8, përmbysi disavantazhin dhe e mbylli ndeshjen me +14. Më i miri në parket ishte Guerschon Yabusele me 22 pikë dhe 8 kërcime, Kostas Sloukas shpërndau 9 asiste, ndërsa prania e Mathias Lessort në mbrojtje, me bllokime të rëndësishme gjatë përmbysjes, u vlerësua vendimtare nga Sportime.

Me këtë fitore Panathinaikosi bën katër fitore në katër ndeshje të kampionatit. Në javën tjetër, më 1 nëntor, athinasit udhëtojnë në Selanik për ndeshjen me Arisin.

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