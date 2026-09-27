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Meze

Kimchi koreane — lakra e fermentuar me erëza pikante

Perla e kuzhinës koreane: lakër kineze e fermentuar me gochugaru, hudhër dhe xhenxhefil — një shije e fortë pikante, plot me probiotikë të mirë për tretjen.

· 3 min lexim

Kimchi (김치) është perla e kuzhinës koreane dhe një nga ushqimet e fermentuara më të famshme në botë. Bëhet fjalë për lakër kineze të kripëzuar dhe të fermentuar me një pastë erëzash pikante me gochugaru (spec i kuq korean), hudhër, xhenxhefil dhe salcë peshku. Fermentimi i jep shijen karakteristike të thartë-pikante dhe e pasuron me probiotikë, vitamina A dhe C, që e bëjnë kimchin një aleat të vërtetë të tretjes dhe imunitetit, sipas traditës së kuzhinës koreane, siç përshkruhet edhe në Wikipedia. Në Korenë e Jugut shërbehet pothuajse në çdo vakt si shoqërues (banchan) i orizit, supave dhe mishrave, por shkon mrekullisht edhe me oriz të thjeshtë, petë apo sanduiçe.

PËRBËRËSIT:

Për lakrën:

  • 1 kokë lakër kineze (napa), rreth 1,5–2 kg
  • 4 lugë gjelle kripë e trashë
  • ujë i ftohtë

Për pastën e erëzave:

  • 2 lugë gjelle miell orizi
  • 2 lugë gjelle sheqer
  • 2 gota ujë
  • 4–5 lugë gjelle spec i kuq korean (gochugaru) — ose spec djegës i tharë i bluar
  • 3 lugë gjelle salcë peshku (ose salcë soje për variantin vegjetarian)
  • 4 thelpinj hudhre të shtypur
  • 1 lugë gjelle xhenxhefil i freskët i grirë
  • 4 qepë të njoma, të prera në copa 2–3 cm
  • 1 rrepë e bardhë (daikon) ose rrepë e zakonshme, e prerë në shirita të hollë

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Prini lakrën në katërsh (ose në copa të mëdha) dhe shpëlajeni. Hidhni kripë të trashë mes gjetheve dhe lëreni të pushojë 6–8 orë (ose gjatë natës), duke e kthyer herë pas here. Lakra do të lëshojë ujë dhe do të bëhet e butë.
  2. Ndërkohë përgatisni pastën: zieni miellin e orizit me sheqerin dhe ujin në zjarr të ulët, duke e përzier vazhdimisht, derisa të trashët (si një qull i hollë). Lëreni të ftohet plotësisht.
  3. Shtoni në qull specin e kuq, salcën e peshkut, hudhrën dhe xhenxhefilin; përzieni mirë derisa të bëhet një pastë homogjene e kuqe.
  4. Shpëlani lakrën 2–3 herë me ujë të ftohtë për të hequr kripën e tepërt dhe kullojeni mirë.
  5. Lyejini gjethet një e nga një me pastën e erëzave; shtoni rrepën dhe qepët e njoma dhe përzieni butësisht me duar (përdorni doreza).
  6. Futeni kimchin në kavanoza qelqi të pastër, shtypeni lehtë që të mos ketë ajër brenda, duke lënë 2–3 cm hapësirë lart.
  7. Lëreni 1–2 ditë në temperaturë ambienti që të nisë fermentimi, pastaj vendoseni në frigorifer. Kimchi piqet për 5–7 ditë dhe ruan shijen për muaj të tërë.

Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 6–8 orë kripëzim). Porcione: rreth 2 kg kimchi (një kavanoz i madh).

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