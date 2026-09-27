Kimchi koreane — lakra e fermentuar me erëza pikante
Perla e kuzhinës koreane: lakër kineze e fermentuar me gochugaru, hudhër dhe xhenxhefil — një shije e fortë pikante, plot me probiotikë të mirë për tretjen.
Kimchi (김치) është perla e kuzhinës koreane dhe një nga ushqimet e fermentuara më të famshme në botë. Bëhet fjalë për lakër kineze të kripëzuar dhe të fermentuar me një pastë erëzash pikante me gochugaru (spec i kuq korean), hudhër, xhenxhefil dhe salcë peshku. Fermentimi i jep shijen karakteristike të thartë-pikante dhe e pasuron me probiotikë, vitamina A dhe C, që e bëjnë kimchin një aleat të vërtetë të tretjes dhe imunitetit, sipas traditës së kuzhinës koreane, siç përshkruhet edhe në Wikipedia. Në Korenë e Jugut shërbehet pothuajse në çdo vakt si shoqërues (banchan) i orizit, supave dhe mishrave, por shkon mrekullisht edhe me oriz të thjeshtë, petë apo sanduiçe.
PËRBËRËSIT:
Për lakrën:
- 1 kokë lakër kineze (napa), rreth 1,5–2 kg
- 4 lugë gjelle kripë e trashë
- ujë i ftohtë
Për pastën e erëzave:
- 2 lugë gjelle miell orizi
- 2 lugë gjelle sheqer
- 2 gota ujë
- 4–5 lugë gjelle spec i kuq korean (gochugaru) — ose spec djegës i tharë i bluar
- 3 lugë gjelle salcë peshku (ose salcë soje për variantin vegjetarian)
- 4 thelpinj hudhre të shtypur
- 1 lugë gjelle xhenxhefil i freskët i grirë
- 4 qepë të njoma, të prera në copa 2–3 cm
- 1 rrepë e bardhë (daikon) ose rrepë e zakonshme, e prerë në shirita të hollë
HAPAT E PËRGATITJES:
- Prini lakrën në katërsh (ose në copa të mëdha) dhe shpëlajeni. Hidhni kripë të trashë mes gjetheve dhe lëreni të pushojë 6–8 orë (ose gjatë natës), duke e kthyer herë pas here. Lakra do të lëshojë ujë dhe do të bëhet e butë.
- Ndërkohë përgatisni pastën: zieni miellin e orizit me sheqerin dhe ujin në zjarr të ulët, duke e përzier vazhdimisht, derisa të trashët (si një qull i hollë). Lëreni të ftohet plotësisht.
- Shtoni në qull specin e kuq, salcën e peshkut, hudhrën dhe xhenxhefilin; përzieni mirë derisa të bëhet një pastë homogjene e kuqe.
- Shpëlani lakrën 2–3 herë me ujë të ftohtë për të hequr kripën e tepërt dhe kullojeni mirë.
- Lyejini gjethet një e nga një me pastën e erëzave; shtoni rrepën dhe qepët e njoma dhe përzieni butësisht me duar (përdorni doreza).
- Futeni kimchin në kavanoza qelqi të pastër, shtypeni lehtë që të mos ketë ajër brenda, duke lënë 2–3 cm hapësirë lart.
- Lëreni 1–2 ditë në temperaturë ambienti që të nisë fermentimi, pastaj vendoseni në frigorifer. Kimchi piqet për 5–7 ditë dhe ruan shijen për muaj të tërë.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 6–8 orë kripëzim). Porcione: rreth 2 kg kimchi (një kavanoz i madh).
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