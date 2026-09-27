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Muzeu i Brooklyn-it hap ekspozitën «Art of Manga»: 600+ vizatime origjinale nga krijuesit e One Piece, JoJo’s dhe Ranma ½ — e para e këtij lloji në Amerikë Acarajé braziliane — kroketa afro-braziliane me fasule syzeze, vatapá dhe karkaleca Jon Watts, regjisori i “Spider-Man”-it, merr në dorë trilogjinë e re të “Star Wars” — pritet të jetë “Episode X” Kanada mposht Kilin 1-0 dhe nis ciklin e Botërorit 2030 Houston Astros kundër Oakland Athletics në Sutter Health Park, 26 shtator 2026
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Acarajé braziliane — kroketa afro-braziliane me fasule syzeze, vatapá dhe karkaleca

Kroketat krokante të Bahia-s, të skuqura në vaj palme dhe të mbushura me salcën kremoze vatapá e karkaleca — street food-i legjendar me rrënjë afrikane që pushton shijen.

· 2 min lexim

Acarajé është një nga pjatat më të famshme të street food-it brazilian, me origjinë nga shteti i Bahia-s dhe rrënjë të thella në kuzhinën afro-braziliane. Përgatitet me brumë fasulesh syzeze (black-eyed peas) që skuqet në vaj palme derisa bëhet krokant, pastaj pritet dhe mbushet me vatapá — një salcë kremoze me qumësht kokosi, kikirikë e arra shqeme — dhe karkaleca. Shitet në çdo cep rruge në Salvador dhe është shpallur trashëgimi kulturore e Brazilit. Ja receta tradicionale, e përshtatur për kuzhinën e shtëpisë.

PËRBËRËSIT (për rreth 8 copë):

  • 500 g fasule syzeze (të thata)
  • 1 qepë e madhe
  • 2 thelpinj hudhër
  • 1 lugë kafeje kripë
  • 1 lugë çaji piper i zi
  • Vaj palme (ose vaj luledielli) për skuqje të thellë

Për salcën vatapá:

  • 200 g bukë e vjetër (ose miell manioku)
  • 200 ml qumësht kokosi
  • 100 g kikirikë të pjekur
  • 50 g arra shqeme
  • 1 qepë e vogël
  • 2 thelpinj hudhër
  • 2 lugë gjelle vaj palme
  • Kripë dhe piper djegës sipas shijes

Për mbushjen:

  • 300 g karkaleca të gatuara
  • Sallatë jeshile dhe domate (opsionale)

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Njomni fasulet syzeze në ujë të ftohtë për 12 orë. Kullojini dhe hiqjani lëkurat duke i fërkuar mes duarve — kjo e bën brumin më të lehtë.
  2. Bluajini fasulet me qepën dhe hudhrën derisa të formohet një brumë i trashë e homogjen. Shtoni kripën dhe piperin.
  3. Rriheni brumin energjikisht me lugë druri për rreth 5 minuta, derisa të bëhet i ajrosur — ky është sekreti i krokantësisë.
  4. Për vatapá-në: ziejeni bukën me qumështin e kokosit, shtoni kikirikët dhe arrat e bluara, qepën e kaurdisur me hudhër dhe vajin e palmës. Gatuajeni në zjarr të ulët, duke e përzier, derisa të trashet si pure kremoze. Rregullojeni me kripë dhe piper djegës.
  5. Ngrohni vajin e palmës në tigan të thellë në 170–180°C.
  6. Merrni brumin me lugë, formoni toptha dhe skuqini 4–5 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë. Kullojini në letër kuzhine.
  7. Pritini çdo kroketë përgjysmë pa e ndarë plotësisht, mbusheni me një lugë vatapá dhe disa karkaleca. Shërbejini të ngrohta.

KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja 30 minuta (+12 orë njomje e fasuleve) • Gatimi 30 minuta • Për rreth 8 copë

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