Acarajé braziliane — kroketa afro-braziliane me fasule syzeze, vatapá dhe karkaleca
Kroketat krokante të Bahia-s, të skuqura në vaj palme dhe të mbushura me salcën kremoze vatapá e karkaleca — street food-i legjendar me rrënjë afrikane që pushton shijen.
Acarajé është një nga pjatat më të famshme të street food-it brazilian, me origjinë nga shteti i Bahia-s dhe rrënjë të thella në kuzhinën afro-braziliane. Përgatitet me brumë fasulesh syzeze (black-eyed peas) që skuqet në vaj palme derisa bëhet krokant, pastaj pritet dhe mbushet me vatapá — një salcë kremoze me qumësht kokosi, kikirikë e arra shqeme — dhe karkaleca. Shitet në çdo cep rruge në Salvador dhe është shpallur trashëgimi kulturore e Brazilit. Ja receta tradicionale, e përshtatur për kuzhinën e shtëpisë.
PËRBËRËSIT (për rreth 8 copë):
- 500 g fasule syzeze (të thata)
- 1 qepë e madhe
- 2 thelpinj hudhër
- 1 lugë kafeje kripë
- 1 lugë çaji piper i zi
- Vaj palme (ose vaj luledielli) për skuqje të thellë
Për salcën vatapá:
- 200 g bukë e vjetër (ose miell manioku)
- 200 ml qumësht kokosi
- 100 g kikirikë të pjekur
- 50 g arra shqeme
- 1 qepë e vogël
- 2 thelpinj hudhër
- 2 lugë gjelle vaj palme
- Kripë dhe piper djegës sipas shijes
Për mbushjen:
- 300 g karkaleca të gatuara
- Sallatë jeshile dhe domate (opsionale)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Njomni fasulet syzeze në ujë të ftohtë për 12 orë. Kullojini dhe hiqjani lëkurat duke i fërkuar mes duarve — kjo e bën brumin më të lehtë.
- Bluajini fasulet me qepën dhe hudhrën derisa të formohet një brumë i trashë e homogjen. Shtoni kripën dhe piperin.
- Rriheni brumin energjikisht me lugë druri për rreth 5 minuta, derisa të bëhet i ajrosur — ky është sekreti i krokantësisë.
- Për vatapá-në: ziejeni bukën me qumështin e kokosit, shtoni kikirikët dhe arrat e bluara, qepën e kaurdisur me hudhër dhe vajin e palmës. Gatuajeni në zjarr të ulët, duke e përzier, derisa të trashet si pure kremoze. Rregullojeni me kripë dhe piper djegës.
- Ngrohni vajin e palmës në tigan të thellë në 170–180°C.
- Merrni brumin me lugë, formoni toptha dhe skuqini 4–5 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë. Kullojini në letër kuzhine.
- Pritini çdo kroketë përgjysmë pa e ndarë plotësisht, mbusheni me një lugë vatapá dhe disa karkaleca. Shërbejini të ngrohta.
KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja 30 minuta (+12 orë njomje e fasuleve) • Gatimi 30 minuta • Për rreth 8 copë
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