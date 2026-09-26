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Meze

Taramosalata greke — salca tradicionale me vezë peshku, vaj ulliri dhe limon

Mezeja rozë e tavolinave greke: kremoze, freskuese dhe me shije deti — gati për 15 minuta, e shoqëruar me bukë pite të ngrohtë.

· 2 min lexim
Foto: Robert Kindermann, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Taramosalata është mezeja klasike greke me taramá — vezë kripur peshku — e rrahur me vaj ulliri dhe limon derisa të bëhet kremoze. Shërbehet e ftohtë si pjesë e tryezës së mezeve.

Përbërësit (6 porcione)

  • 150 g taramá (vezë kripur peshku)
  • 200 g bukë e bardhë e vjetër, pa kore
  • ½ qepë e vogël, e grirë shumë hollë (opsionale)
  • 120–150 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • lëngu i 1 limoni të madh
  • 2–3 lugë gjelle ujë të ftohtë
  • piper i zi i bluar, sipas shijes
  • për servirje: ullinj të zinj, feta domateje dhe kastraveci, bukë pite

Hapat e përgatitjes

  1. Lageni bukën në ujë të ftohtë për rreth 10 minuta, pastaj shtrydheni shumë mirë me duar derisa të mos ketë lagështi.
  2. Vendosni në blender taramánë, bukën e shtrydhur dhe qepën; përzieni derisa të fitoni një pastë të njëtrajtshme.
  3. Shtoni lëngun e limonit dhe piperin. Pastaj, me blenderin në punë, derdhni vajin e ullirit ngadalë, si fije e hollë, derisa salca të trashet dhe të bëhet kremoze.
  4. Nëse salca del shumë e trashë, holloni me 1–2 lugë ujë të ftohtë. Shijoni dhe rregulloni limonin sipas dëshirës.
  5. Hidheni në një tas, mbulojeni dhe lëreni në frigorifer të paktën 1 orë që shijet të bashkohen.
  6. Servireni të ftohtë, të zbukuruar me ullinj të zinj, feta domateje e kastraveci, me pak vaj ulliri sipër dhe bukë pite të ngrohtë pranë.

Koha dhe porcionet: Përgatitja 15 minuta + 1 orë pushim në frigorifer. 6 porcione.

Shënim: Taramá gjendet në dyqanet me produkte greke ose mesdhetare; zgjidhni atë me ngjyrë natyrale rozë.

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