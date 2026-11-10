Komisioni i Jashtëm i PE debat për Shqipërinë: në rrugë të mbarë drejt BE-së, të hetohet dhuna në protesta
Debati në Bruksel për raportin e progresit 2025: eurodeputetët vlerësojnë ecurinë drejt BE-së, por kërkojnë hetim të dhunës në protesta dhe kritikojnë Kuvendin për emërimet në Gjykatën Kushtetuese
Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Europian (AFET) zhvilloi në Bruksel debatin për raportin e progresit 2025 për Shqipërinë, siç njofton Shqiptarja.com, me në qendër situatën politike, protestat, dhunën e pretenduar dhe dhunën e policisë ndaj qytetarëve dhe gazetarëve, si edhe korrupsionin, pastrimin e parave dhe projektet turistike në zonat e mbrojtura.
Kryetari i AFET-it, David McAllister, hapi debatin duke theksuar se Shqipëria është në rrugë të mbarë drejt Bashkimit Europian dhe se negociatat po ecin mirë, me përparim në disa fusha. Megjithatë, siç njofton Shqiptarja.com, ai paralajmëroi se raporti do ta kritikojë ashpër Kuvendin për mosplotësimin e detyrimeve në procesin e emërimeve në Gjykatën Kushtetuese.
Zëvendëskryetarja e komisionit, Hilde Vautmans, tha se Shqipëria po zhvillohet me shpejtësi drejt BE-së, por problemet mbeten në prokurimet publike, korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa shumë sfida janë ende përpara. Raportuesi Andreas Schieder, gjatë prezantimit të raportit, vlerësoi përparimin e konsiderueshëm, hapjen e negociatave në shumë kapituj dhe mbylljen e 5 kapitujve, duke theksuar se reformat duhet të përshpejtohen, sidomos në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, si edhe rolin thelbësor mbikëqyrës të Kuvendit mbi qeverinë.
Disa eurodeputetë ngritën shqetësime për protestat e dhunshme, presionin ndaj gazetarëve dhe shoqërisë civile, si edhe korrupsionin dhe pastrimin e parave, duke kërkuar që dhuna në protesta të hetohet dhe policia të respektojë të drejtat e qytetarëve dhe të gazetarëve. Eurodeputeti grek Nikolas Farantouris ngriti çështjen e të drejtave dhe pronës së minoritetit grek në Himarë, ndërsa eurodeputeti bullgar Andrey Kovatchev tha se reformat duhet të vazhdojnë.
Në përfundim, debati theksoi se Shqipëria duhet të vazhdojë reformat, të respektojë të drejtat e njeriut dhe të luftojë korrupsionin, ndërsa BE-ja duhet të vazhdojë ta mbështesë vendin. Raporti pritet të votohet në AFET në dhjetor dhe në seancë plenare në janar.
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