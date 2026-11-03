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Kosova

Komisioni për Ekonomi mbetet pa kuorum, deputetët e shumicës kërkuan shtyrje 15 minuta para mbledhjes

Kryetari i komisionit, Arben Mustafa, e quajti të papërgjegjshme kërkesën e shumicës; në rend dite ishin Projektligji për Efiçiencën e Energjisë dhe raportimi për gjendjen në Autoritetin e Konkurrencës.

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Komisioni i Kuvendit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion u mblodh vetëm me deputetët e opozitës të pranishëm, siç raporton KosovaPress. Deputetët e shumicës parlamentare dërguan një email vetëm 15 minuta para fillimit të mbledhjes, duke kërkuar shtyrjen e saj.

Kryetari i komisionit, Arben Mustafa, e quajti të papërgjegjshme kërkesën për shtyrje në një afat kaq të shkurtër. Ai theksoi se palë të treta ishin ftuar për të raportuar dhe se mediat ishin njoftuar, ndërsa pa deputetët e shumicës nuk kishte kuorum.

Në rend dite ishin shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 11/L-020 për Efiçiencën e Energjisë dhe raportimi i anëtarëve të Autoritetit të Konkurrencës së Kosovës për gjendjen në këtë institucion. Mustafa vuri në dukje se ministri nuk kishte mundur ta paraqiste projektligjin as javën e kaluar, duke përmendur arsye shëndetësore.

Mustafa tha se deputetët e LVV-së po e shmangin trajtimin e problemeve të Autoritetit të Konkurrencës, se mbikëqyrja parlamentare është përgjegjësi e çdo deputeti dhe se shmangia e ballafaqimit nuk i zgjidh problemet. Sipas tij, komisioni do të insistojë që parregullsitë e pretenduara në Autoritet të trajtohen dhe është urgjente që Kuvendi të merret me problemet e këtij institucioni.

Më 16 tetor 2026, komisioni mori një letër nga dy anëtaret e bordit të Autoritetit të Konkurrencës, Kaltrina Sela dhe Nafie Osdautaj. Ato pretendojnë se u penguan të ushtrojnë rolin e tyre në institucion dhe pretendojnë shkelje ligjore nga kryetarja e Autoritetit, Naime Bunjaku-Isufi.

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