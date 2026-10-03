Kompania irakiane e cisternave transporton 2 milionë fuçi naftë përmes Hormuzit — operacioni i parë i tillë në dekada
Një cisternë gjigante shumë e madhe (VLCC) e ngarkuar me 2 milionë fuçi naftë bruto irakiane ka kaluar Ngushticën e Hormuzit, siç raporton Al Jazeera në liveblog-un e saj të luftës, duke cituar deklaratën e drejtorit të përgjithshëm të kompanisë. Sipas tij, ky ishte operacioni i parë i tillë i kompanisë në dekada.
Lëvizja është një sinjal i rrallë pozitiv në një nga pikat më të tensionuara të tregtisë globale të energjisë. Vetëm gjatë kësaj jave, të paktën shtatë anije janë goditur nga predha të paidentifikuara në ose pranë Hormuzit, siç kanë konfirmuar autoritetet britanike detare (UKMTO), dhe trafiku përmes ngushticës ka rënë në nivele historikisht të ulëta.
Kalimi i cisternës irakiane tregon se, pavarësisht frikës së anijeve tregtare, disa transportues po përpiqen ta mbajnë hapur rrugën. Iraku, i cili fiton pjesën më të madhe të të ardhurave nga eksportet e naftës përmes Gjirit Persik, ka qenë ndër vendet më të goditura nga bllokimi i pjesëshëm i ngushticës.
Ngushtica e Hormuzit mbetet qendra e luftës SHBA–Iran: Teherani pretendon kontroll të plotë ushtarak mbi të, ndërsa Uashingtoni dhe aleatët e tij po përpiqen ta mbajnë të lirë lundrimin. Transportimi i suksesshëm i një ngarkese kaq të madhe mund të inkurajojë më shumë transportues, por analistët paralajmërojnë se çdo sulm i ri mund ta përmbysë shpejt situatën.
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