Vance dhe Rubio takojnë kryeministrin e Katarit, Doha kërkon ringjalljen e bisedimeve SHBA–Iran
Zëvendëspresidenti JD Vance dhe sekretari i Shtetit Marco Rubio u takuan veçmas të hënën në Uashington me kryeministrin e Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ndërsa Doha përpiqet të ringjallë negociatat e bllokuara për t'i dhënë fund konfliktit SHBA–Iran dhe paralajmëron se rajoni nuk e përballon dot një përshkallëzim të ri.
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance dhe sekretari i Shtetit Marco Rubio u takuan veçmas të hënën në Uashington me kryeministrin e Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, vendi i Gjirit që ka luajtur një rol kyç në përpjekjet për të ringjallë negociatat e bllokuara për t’i dhënë fund konfliktit të SHBA-së me Iranin, siç njofton Associated Press.
Vance zhvilloi bisedime me kryeministrin katarian në Shtëpinë e Bardhë, sipas një personi të njohur me takimin, i cili foli në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së diskutimeve dhe nuk dha detaje për përmbajtjen e tyre. Zyra e zëvendëspresidentit nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment. Kryeministri i Katarit i tha Al Jazeera-s se Lindja e Mesme nuk e përballon dot një tjetër përshkallëzim mes SHBA-së dhe Iranit dhe se Doha po punon me të dyja palët për të rifilluar negociatat.
Takimi me Rubio-n shënoi hapjen e Dialogut të tetë Strategjik SHBA–Katar. Departamenti i Shtetit tha pas takimit se Rubio “shprehu vlerësim për përpjekjet globale të ndërmjetësimit të Katarit dhe theksoi rëndësinë e koordinimit të vazhdueshëm të ngushtë për të penguar kërcënimet dhe për të promovuar stabilitetin dhe sigurinë në të gjithë Lindjen e Mesme”. Sipas përditësimit më të ri të Al Jazeera-s nga Ministria e Jashtme e Katarit, dialogu trajtoi edhe përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve rajonale, lirinë e lundrimit detar, si dhe marrëveshje për inteligjencën artificiale dhe përpunimin e mineraleve kritike.
Takimet vijnë në një moment pasigurie për hapat e ardhshëm të Uashingtonit. Presidenti Donald Trump i kishte thënë më parë Vance-it se administrata nuk kishte nevojë për një marrëveshje me Iranin dhe e kishte udhëzuar të përqendrohej te mashtrimet dhe krimi në qytetet e udhëhequra nga demokratët, pas humbjes së rëndë të republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit të këtij muaji. Vance, i cili kishte qenë negociatori kryesor për një marrëveshje të shkurtër armëpushimi, ka fajësuar pakënaqësinë e votuesve me luftën ndaj Iranit për humbjet republikane.
Trump deklaroi të premten në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë se Teherani do një marrëveshje për t’i dhënë fund armiqësive, por jo një që është “e pranueshme” për të, duke këmbëngulur: “Ne duam të bëjmë një marrëveshje të vërtetë, jo një marrëveshje të rreme”. SHBA-ja mban ndërkohë bllokadën detare ndaj anijeve iraniane në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa ndërmjetësit po shtyjnë propozime që synojnë heqjen e ndërprerjeve në Hormuz në këmbim të lehtësimit të kufizuar të sanksioneve për Iranin dhe hapjen e rrugës për negociata më të gjera, përfshirë programin bërthamor të Teheranit.
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