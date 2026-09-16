Konjufca në Hagë: Presim aktgjykim lirues për katër ish-krerët e UÇK-së
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca ka deklaruar para objektit të Gjykatës Speciale në Hagë se presin vetëm një verdikt “një aktgjykim lirues për katër e ish krerët e UÇK-së”.
Konjufca tha se lufta ishte e domosdoshme mbrojtëse dhe kishte një qëllim “atë të lirisë për popullin tonë”, përcjell Telegrafi.
“Ky verdikt është një aktgjykim lirues për katër e ish krerët e UCK-së. Lufta jonë ishte një luftë e domosdoshme mbrojtëse dhe kishte një qëllim ‘atë të lirisë për popullin tonë’ dhe ‘stopimin e gjenocidit duke e kryer në atë kohë forcat ushtarake policore edhe paramilitare të Serbisë’. Kjo nuk është vetëm një konstatim subjektiv i popullit tonë, por këtë gjatë procesit e dëshmuan si dëshmitar edhe personalitetet më të shquara ndërkombëtare. Prej gjeneralit amerikan të NATO-s Wesley Clark, e deri të zëvendës sekrerari i jashtëm amerikan, ishin dhjetëra figura ndërkombëtare që dëshmuan luftën e drejtë mbrojtëse të popullit të Kosovës. Ajo luftë u zhvillua nga UÇK-ja. Këtë UÇK e drejtoi shtabi i përgjithshëm. Dhe në shtabin e përgjithshëm nuk ka pas asnjëherë ndonjë mekanizëm të përbashkët kriminal”, ka thënë Konjufca.
Edili mbështet këtë mbulim special nga Haga. /Telegrafi/
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