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Kosova

Konjufca në Nju Jork: Kosova kërkon anëtarësim të plotë në Kartën ShBA-Adriatik

Zëvendëskryeministri Glauk Konjufca kërkoi në takimin e Kartës ShBA-Adriatik (A5) në Nju Jork një format më të fortë, me Kosovën si anëtare të plotë.

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Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Kosovës, Glauk Konjufca, njëherësh zëvendëskryeministër, mori pjesë në takimin e Kartës ShBA-Adriatik (A5) të mbajtur në Nju Jork, gjatë Javës së Nivelit të Lartë të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Takimi u zhvillua nën kryesimin e Kroacisë, ndërsa ministri Konjufca e shfrytëzoi fjalën e tij për të falënderuar ministrin e Jashtëm kroat, Gordan Grlić Radman, për udhëheqjen e këtij formati të bashkëpunimit rajonal.

Shefi i diplomacisë kosovare bëri thirrje për një Kartë ShBA-Adriatik më të fuqishme, të mbështetur në qëndrueshmëri, solidaritet dhe llogaridhënie, duke theksuar se Kosova duhet të jetë anëtare e plotë e këtij mekanizmi.

Sipas komunikatës së Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, zëvendëskryeministri Konjufca solli përvojën konkrete të Kosovës si dëshmi të rëndësisë së këtyre parimeve për sigurinë e vendit dhe të gjithë rajonit.

Burimi: Klan Kosova

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