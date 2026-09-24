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Maqedonia e Veriut

BDI nuk e mbështet kthimin e emrit të vjetër kushtetues dhe nuk e jep shumicën e Badinterit

Deputeti Blerim Bexheti, në podcastin “Pretres so Landov”: një iniciativë e tillë do të ishte një “aventurë” që do të krijonte probleme serioze, madje ekzistenciale për shtetin.

· 2 min lexim

Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Blerim Bexheti, ka deklaruar se partia e tij nuk do ta mbështesë kthimin e emrit të vjetër kushtetues “Republika e Maqedonisë” dhe nuk do ta japë shumicën e Badinterit për një iniciativë të tillë. Deklarata u bë në podcastin “Pretres so Landov”.

I pyetur drejtpërdrejt nëse grupi parlamentar i BDI-së do ta jepte shumicën e nevojshme në rast se shumica qeverisëse do të paraqiste iniciativë për kthimin e emrit të vjetër kushtetues, ai u përgjigj: “BDI nuk do të mbështesë zgjidhje të tilla që do të krijojnë çfarëdolloj problemesh për shtetin, madje probleme ekzistenciale.”

Ai shtoi se BDI nuk do të hyjë në atë që ai e quajti “aventurë”, me të cilën, sipas tij, mund të krijohen pasoja serioze për shtetin.

Bexheti kritikoi edhe qeverinë për qasjen ndaj qytetarëve, duke vlerësuar se me kthimin eventual të emrit të vjetër mund të krijoheshin probleme shtesë dhe izolim.

Marrëveshja e Prespës e vitit 2018 e ndryshoi emrin kushtetues në “Republika e Maqedonisë së Veriut”. Ndryshimet kushtetuese kërkojnë dy të tretat e votave, përfshirë shumicën e Badinterit, prandaj pa mbështetjen e BDI-së, si partia më e madhe shqiptare, një iniciativë e tillë nuk mund të kalojë.

Burimi: Независен

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