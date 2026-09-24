Rachel Dratch dhe Jeff Hiller plotësojnë kastin e «You’re a Good Man, Charlie Brown» të Encores!-it
Ylli i “Saturday Night Live”, Rachel Dratch, dhe fituesi i çmimit Emmy, Jeff Hiller, kanë plotësuar kastin e produksionit të ardhshëm të New York City Center Encores! për muzikalin «You’re a Good Man, Charlie Brown» të Clark Gesner-it. Dratch do të interpretojë rolin e Patty-t, ndërsa Hiller do të ngjitet në skenë si Schroeder.
Produksioni do të luhet nga 3 deri më 14 shkurt 2027 në sallën e njohur të Manhattan-it. Regjinë e mban fituesi i çmimit Tony, Sam Pinkleton — emri pas sukseseve «Oh, Mary!» dhe «The Rocky Horror Show». Kasti i shpallur më parë përfshin fituesin e Tony-t, David Hyde Pierce, në rolin kryesor të Charlie Brown-it, Danielle Brooks si Lucy, Ayo Edebiri si Snoopy dhe Jin Ha si Linus.
Muzikali i vitit 1967 sjell në skenë striptin e dashur komik «Peanuts» të Charles M. Schulz-it, i ndërtuar si një seri vinjetash të shoqëruara me këngët e Gesner-it — mes tyre «Happiness», «Little Known Facts» dhe kënga titull. Produksioni i Encores! do të paraqesë versionin origjinal të vitit 1967, e jo rishikimin e vitit 1999 të Broadway-t që u bë më i luajturi që prej premierës së tij: ai rishikim e zëvendësoi Patty-n origjinale me Sally-n dhe shtoi këngët «My New Philosophy» dhe «Beethoven Day», të shkruara nga Andrew Lippa.
Koreografinë e mban Sunny Min-Sook Hitt, ndërsa drejtimin muzikor Meghann Zervoulis Bate. Paralelisht, kompania njoftoi se ka zëvendësuar produksionin e shpallur më parë «Hallelujah, Baby!» me «Let ‘Em Eat Cake» — vazhdimin e Gershwin-ëve të «Of Thee I Sing», fitues të çmimit Pulitzer. Zëvendësimi bëhet për t’i lënë më shumë hapësirë zhvillimit krijues të «Hallelujah, Baby!», të cilin Encores! shpreson ta prezantojë në një sezon të ardhshëm. «Let ‘Em Eat Cake», me regji të Zack Winokur dhe drejtim muzikor të Rob Berman, do të prezantohet në bashkëpunim me Opera Philadelphia nga 17 deri më 28 mars 2028.
Abonimet e Encores! janë në shitje në NYCityCenter.org, ndërsa shitja e biletave individuale nis më 7 tetor për anëtarët dhe më 14 tetor për publikun e gjerë.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/rachel-dratch-jeff-hiller-complete-the-cast-of-encores-youre-a-good-man-charlie-brown
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