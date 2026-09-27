Kontrollet për mjetet luksoze në Fier, ndalohet “Benz”-i, rezulton i kërkuar nga Interpol Manchester
Një automjet luksoz tip “Benz” është sekuestruar nga Policia e Fierit pasi gjatë verifikimeve rezultoi i shpallur në kërkim nga Interpol Manchester.
Automjeti u ndalua për kontroll nga efektivët e Fierit, në kuadër të operacionit për verifikimin e automjeteve luksoze dhe burimit të të ardhurave për blerjen e tyre.
Gjatë verifikimeve, Policia konstatoi se automjeti ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Manchester.
Për këtë rast u procedua në gjendje të lirë 26-vjeçari E. D., banues në Mallakastër, i cili kishte në përdorim automjetin. Ai po procedohet për veprën penale “Trafikimi i mjeteve motorike”.
Ndërkohë, në kuadër të një tjetër operacioni të zhvilluar në Fier, Policia ka goditur një rast të armëmbajtjes pa leje.
Në operacionin e koduar “No Guns 5”, u arrestua 66-vjeçari R. M., banues në Fier, pasi dyshohej se posedonte armë zjarri në banesë.
Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri tip automatik, së bashku me një krehër me 29 fishekë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.
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