🌤️
Tiranë 24°C · Kryesisht kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,925 ▲ +0.9% ETH $2,710 ▲ +0.81% XRP $1.5374 ▼ -0.73% SOL $124.0600 ▲ +2.85%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Horoskopi ditor për nesër, e Hënë 28 Shtator 2026 Bashkatdhetarët protestojnë në Evropë kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale IRGC pretendon sekuestrimin e dronit të dytë amerikan nënujor në Ngushticën e Hormuzit: Remus 600 “tani në zotërimin tonë” “Jam i ri, por i papritshëm”: Vuçiç njofton falje dhe amnisti në intervistën e fundit në RTS para dorëheqjes sonte Kontrollet për mjetet luksoze në Fier, ndalohet “Benz”-i, rezulton i kërkuar nga Interpol Manchester
Menu
Kronika

Kontrollet për mjetet luksoze në Fier, ndalohet “Benz”-i, rezulton i kërkuar nga Interpol Manchester

· 1 min lexim
nga Interpol Manchester

Një automjet luksoz tip “Benz” është sekuestruar nga Policia e Fierit pasi gjatë verifikimeve rezultoi i shpallur në kërkim nga Interpol Manchester.

Automjeti u ndalua për kontroll nga efektivët e Fierit, në kuadër të operacionit për verifikimin e automjeteve luksoze dhe burimit të të ardhurave për blerjen e tyre.

Gjatë verifikimeve, Policia konstatoi se automjeti ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Manchester.

Për këtë rast u procedua në gjendje të lirë 26-vjeçari E. D., banues në Mallakastër, i cili kishte në përdorim automjetin. Ai po procedohet për veprën penale “Trafikimi i mjeteve motorike”.

Ndërkohë, në kuadër të një tjetër operacioni të zhvilluar në Fier, Policia ka goditur një rast të armëmbajtjes pa leje.

Në operacionin e koduar “No Guns 5”, u arrestua 66-vjeçari R. M., banues në Fier, pasi dyshohej se posedonte armë zjarri në banesë.

Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri tip automatik, së bashku me një krehër me 29 fishekë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu