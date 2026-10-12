«Kowalski» me Johnny Galecki-n zgjat shfaqjet në Çikago: dy javë shtesë deri më 8 nëntor për dramën për Tennessee Williams-in dhe Marlon Brando-n
Drama e Gregg Ostrin-it në Lookingglass Theatre, që imagjinon takimin e parë mes Williams-it dhe Brando-s në Provincetown më 1947, zgjatet për kërkesën e biletave — rikthimi në aktrim i yllit të «The Big Bang Theory» pas shtatë vjetësh.
Drama «Kowalski», me Johnny Galecki-n në rolin e dramaturgut Tennessee Williams, do të qëndrojë në skenën e Çikagos dy javë më gjatë se ç’ishte planifikuar. Siç njofton Playbill, produksioni i Lookingglass Theatre, që fillimisht duhej të mbyllej më 25 tetor, do të luhet deri më 8 nëntor 2026, për shkak të kërkesës së publikut për bileta.
Shfaqja e Gregg Ostrin-it, me regji të Colin Hanlon-it, zhvillohet gjatë një mbrëmjeje të vetme në Provincetown, në vitin 1947, dhe imagjinon takimin e parë mes Williams-it dhe aktorit të ri Marlon Brando. Në atë periudhë dramaturgu po përgatiste premierën botërore të «A Streetcar Named Desire» dhe po kërkonte aktorin që do t’i jepte jetë Stanley Kowalski-t, rolit që do të ndryshonte fatin e veprës. Brando-n në skenë e luan Jacob Moskovitz, ndërsa në kast janë edhe Alison Cimmet si Margo Jones, Reece dos Santos si Pancho dhe Ellie Ricker si Jo.
Për Galecki-n, i njohur në mbarë botën si Leonard-i i serialit «The Big Bang Theory», «Kowalski» shënon rikthimin në aktrim pas një pauze shtatëvjeçare. Aktori është me origjinë nga Çikago dhe pikërisht në skenat e këtij qyteti e nisi karrierën si fëmijë, ndaj qëndrimi në ndërtesën historike Water Tower Water Works, shtëpia e Lookingglass Theatre, ka për të edhe kuptimin e një kthimi në shtëpi.
Drejtori prodhues i Lookingglass-it, David Schwimmer, e ka përshkruar reagimin e publikut si shumë të fuqishëm dhe është shprehur krenar që kompania është pjesë e këtij kthimi të aktorit në qytetin e tij. Sipas Playbill-it, vetë Galecki ka thënë më herët se e nisi këtë përvojë pa pritshmëri, si një punë të parë — dhe ndoshta edhe të fundit — ndaj vendimi për një transferim të mundshëm në Broadway do ta marrë vetëm pasi të përfundojë sezoni i Çikagos.
Drama, që ndërthur faktet historike me imagjinatën teatrore, mbërriti në Çikago pas një premiere të vlerësuar në New York dhe eksploron ambicien, artin dhe bashkëpunimin krijues pas një prej veprave më me ndikim të teatrit amerikan. Zgjatja dyjavëshe u jep spektatorëve të Çikagos mundësinë e fundit për ta parë produksionin deri në mbrëmjen e 8 nëntorit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.