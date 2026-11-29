Standardi Euro 7 hyn në fuqi për modelet e reja të makinave, kufij për pluhurin e frenave, gomat dhe bateritë
Rregullorja evropiane Euro 7 filloi të zbatohet të dielën, më 29 nëntor, për homologimet e reja të makinave të pasagjerëve dhe furgonëve të lehtë në Bashkimin Evropian, siç njofton Pollar duke përmbledhur mbulimin e mediave evropiane. Rregullorja (BE) 2024/1257, e miratuar më 24 prill 2024, për herë të parë mbulon edhe emetimet jo nga shkarkimi — grimcat nga konsumimi i frenave dhe i gomave — dhe shtrihet edhe te makinat elektrike, të cilat standardet e mëparshme Euro nuk i përfshinin.
Kufijtë e gazrave të shkarkimit për makinat mbeten kryesisht në nivelet e Euro 6, por frenat bëhen për herë të parë ndotës i rregulluar: makinat me motor me djegie mund të emetojnë deri në 7 miligramë grimca frenash për kilometër, ndërsa makinat plotësisht elektrike kanë kufirin 3 mg/km, sepse mbështeten më shumë në rikuperimin e energjisë gjatë frenimit. Sipas vlerësimeve të cituara në mbulim, grimcat e frenave dhe të gomave mund të përbëjnë së shpejti deri në 90 për qind të grimcave që emeton transporti rrugor, dhe Komisioni Evropian vlerëson se gomat janë burimi kryesor i mikroplastikës që lëshohet në mjedis.
Për makinat elektrike dhe hibride plug-in, rregullorja vendos një dysheme qëndrueshmërie për baterinë: të paktën 80 për qind e kapacitetit fillestar pas pesë vjetësh ose 100.000 kilometrash dhe të paktën 72 për qind pas tetë vjetësh ose 160.000 kilometrash. Çdo automjet do të ketë edhe një pasaportë digjitale mjedisore, me të dhëna për emetimet e CO2, konsumin e karburantit ose të energjisë elektrike, jetëgjatësinë e baterisë dhe autonominë, të cilën e përgatit prodhuesi dhe ia dorëzon blerësit.
Zbatimi bëhet me faza: homologimet Euro 6 mund të shiten e regjistrohen deri më 28 nëntor 2027, ndërsa nga 29 nëntori 2027 të gjitha regjistrimet e reja duhet të plotësojnë Euro 7. Kufijtë për konsumimin e gomave fillojnë në korrik 2028, ndërsa autobusët dhe automjetet e rënda kanë afate më të vona, në maj 2028 dhe maj 2029. Për makinat që janë tashmë në qarkullim nuk ndryshon asgjë: pronarët nuk duhet të zëvendësojnë, riregjistrojnë apo paraqesin ndonjë dokument për shkak të rregullores së re.
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