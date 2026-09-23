Krelan tradicionale shqiptare — pjata e pjekur me miell misri, gjalpë dhe djathë
Një pjatë e thjeshtë dhe e shijshme e kuzhinës tradicionale shqiptare: miell misri i pjekur në tavë me gjalpë, i servirur i ngrohtë me djathë të bardhë, ullinj dhe turshi.
Përbërësit (për 4 porcone)
- 500 g miell misri
- 700 ml ujë
- 1 lugë çaji kripë
- 100 g gjalpë (plus pak për lyerjen e tavës)
- 200 g djathë i bardhë (për servirje)
- Ullinj dhe turshi (opsionale, për servirje)
Hapat e përgatitjes
- Nxehni furrën në 200°C dhe lyeni një tavë mesatare me gjalpë.
- Në një tenxhere sillni ujin me kripën në vlim.
- Shtoni miellin e misrit pak nga pak, duke e përzier vazhdimisht me lugë druri që të mos krijohen kokrriza.
- Ziejeni në zjarr të ulët për 8–10 minuta, duke e përzier, derisa masa të trashet dhe të shkëputet nga anët e tenxheres.
- Shtoni gjysmën e gjalpit, përziejeni mirë dhe hidheni masën në tavë, duke e rrafshuar me lugë.
- Shpërndani copëza të vogla gjalpi sipër dhe piqeni 25–30 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
- Servireni të ngrohtë, me djathë të bardhë, ullinj dhe turshi pranë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 30 minuta | Porcionet: 4
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