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Brumëra

Krelan tradicionale shqiptare — pjata e pjekur me miell misri, gjalpë dhe djathë

Një pjatë e thjeshtë dhe e shijshme e kuzhinës tradicionale shqiptare: miell misri i pjekur në tavë me gjalpë, i servirur i ngrohtë me djathë të bardhë, ullinj dhe turshi.

· 1 min lexim

Përbërësit (për 4 porcone)

  • 500 g miell misri
  • 700 ml ujë
  • 1 lugë çaji kripë
  • 100 g gjalpë (plus pak për lyerjen e tavës)
  • 200 g djathë i bardhë (për servirje)
  • Ullinj dhe turshi (opsionale, për servirje)

Hapat e përgatitjes

  1. Nxehni furrën në 200°C dhe lyeni një tavë mesatare me gjalpë.
  2. Në një tenxhere sillni ujin me kripën në vlim.
  3. Shtoni miellin e misrit pak nga pak, duke e përzier vazhdimisht me lugë druri që të mos krijohen kokrriza.
  4. Ziejeni në zjarr të ulët për 8–10 minuta, duke e përzier, derisa masa të trashet dhe të shkëputet nga anët e tenxheres.
  5. Shtoni gjysmën e gjalpit, përziejeni mirë dhe hidheni masën në tavë, duke e rrafshuar me lugë.
  6. Shpërndani copëza të vogla gjalpi sipër dhe piqeni 25–30 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  7. Servireni të ngrohtë, me djathë të bardhë, ullinj dhe turshi pranë.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 30 minuta | Porcionet: 4

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