Kristaps Porziņģis jashtë fushave përkohësisht, Warriors njoftojnë edhe për Jimmy Butler dhe Moses Moody
Menaxheri i përgjithshëm i Golden State Warriors, Mike Dunleavy Jr., tha se Kristaps Porziņģis do të jetë jashtë dispozicionit pa një afat të përcaktuar në fillim të kampit të stërvitjes për shkak të një çështjeje shëndetësore. Dunleavy shtoi se nuk po e konsideron automatikisht si mungesë për fillimin e sezonit, por se lojtari nuk do të jetë i disponueshëm këtë javë.
Siç raporton Bleacher Report, organizimi do të nisë kampin e stërvitjes në Hawai’i dhe do të luajë ndeshjen e parë para-sezon kundër Los Angeles Clippers në Honolulu më 4 tetor; sipas raportimeve, Porziņģis nuk do të udhëtojë me skuadrën dhe do të jetë i pezulluar për të paktën katër seanca stërvitore të para dhe për ndeshjen hapëse të para-sezonit. Golden State e mori Porziņģisin nga Atlanta Hawks në afatin e transferimeve të sezonit të kaluar; ai luajti vetëm 15 ndeshje të rregullta me Warriors për shkak të problemeve të përsëritura shëndetësore dhe ka munguar në total për 90 ndeshje gjatë dy sezoneve të fundit. Pavarësisht historikut të lëndimeve, klubi i rinovoi kontratën për dy vjet me vlerë 40 milionë dollarë këtë verë.
Dunleavy gjithashtu dha një përditësim për rikuperimin e Jimmy Butler III nga rupture e ligamentit kryesor të gjurit, duke thënë se ai dhe i dëmtuari Moses Moody kanë kaluar në aktivitetet shumë të lehta në fushë. Menaxheri i përgjithshëm theksoi se kjo kthesë e fundit shëndetësore të Porziņģisit u shfaq befas, por ekipi është i bindur se situata nuk duhet të ndikojë domosdoshmërisht në shanset e tij për t’u rikthyer gjatë sezonit – duke shtuar se ndihen të rehatshëm me informacionin aktual dhe nuk duan të reagojnë në mënyrë të nxituar.
Sipas Bleacher Report, klubi do të monitorojë nga afër ecurinë e stërvitjeve dhe do të japë përditësime shtesë teksa avancojnë praktikat e para.
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