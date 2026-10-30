Krujë/ Zjarr në një kasolle ushqimore për kafshë, digjen edhe disa bagëti, dëme të shumta (VIDEO)
Një zjarr ka përfshirë një magazinë me bazë ushqimore për bagëtitë në fshatin Larushk të Krujës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Nga flakët janë djegur gjithashtu edhe disa bagëti.
Nga zjarri janë djegur disa krerë lopë, viça dhe të imta, ndërsa zjarrfikësit e Krujës po punojnë për izolimin e vatrës së zjarrit.
Dëmi për familjen Tufa është i konsiderueshëm, nga humbja e bagëtive nga zjarri i rënë gjatë orëve të pasdites.
Ngjarja është regjistruar gjatë orëve të pasdites së sotme, ku zjarri ka përfshirë një sasi të madhe ushqimi për blegtorinë, si dhe jonxhën e depozituar pranë kasolles.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje ka mbërritur shërbimi zjarrfikës i Krujës, por pavarësisht ndërhyrjes, flakët kanë përfshirë të gjithë bazën ushqimore dhe kanë shkaktuar djegien e disa lopëve.
Dëmet materiale janë në pronësi të Deli dhe Osman Tufës. Ndërkohë, shkaku i rënies së zjarrit mbetet ende i paqartë.
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