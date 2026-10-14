Kryeministri irakian al-Zaidi mbërrin në Riad për bisedime mes përshkallëzimit rajonal
Kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi, mbërriti të mërkurën në Riad për bisedime me udhëheqjen saudite, njoftuan mediat shtetërore saudite, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës.
Vizita vjen një ditë pasi al-Zaidi e kishte paraqitur sigurinë e Irakut dhe stabilitetin e Arabisë Saudite si pjesë të një ekuacioni më të gjerë të sigurisë së Gjirit, në një shkrim të publikuar të martën. Bisedimet në Riad zhvillohen në një moment kur mbretëria është nën sulme të përditshme me raketa dhe dronë nga Huthi-t e Jemenit.
Bagdadi është prekur drejtpërdrejt nga kriza: eksportet irakiane të naftës kalojnë përmes rrugëve të kërcënuara nga bllokada e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa Iraku ka dënuar më parë sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite, përfshirë goditjen e aeroportit të Riadit.
Nuk u dhanë menjëherë detaje për axhendën e bisedimeve, por vizita është pjesë e përpjekjeve diplomatike rajonale për të frenuar përshkallëzimin mes Arabisë Saudite dhe Huthi-t të mbështetur nga Irani, përballje që po zhvillohet paralelisht me luftën SHBA–Iran.
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