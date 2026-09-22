Kryeministri irakian: Irani nuk lejon cisternat irakiane përmes Hormuzit — Bagdadi humbi 60 miliardë dollarë
Ali al-Zaidi i tha Al Jazeera Arabic se Teherani bllokon kalimin e cisternave irakiane “pavarësisht afërsisë”, dhe se Iraku humbi rreth 60 miliardë dollarë të ardhura dhe 60% të furnizimit me energji elektrike që nga fillimi i luftës SHBA–Iran.
Kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi, deklaroi se Irani nuk po lejon kalimin e cisternave irakiane përmes Ngushticës së Hormuzit, duke i shkaktuar Bagdadit humbje kolosale ekonomike. “Kjo nuk ka të bëjë me afërsinë apo jo. Pavarësisht gjithçkaje, ata duan të krijojnë presion”, tha al-Zaidi në një intervistë për Al Jazeera Arabic.
Sipas kryeministrit irakian, vendi i tij humbi rreth 60 miliardë dollarë të ardhura që nga fillimi i luftës, si dhe 60 për qind të furnizimit me energji elektrike — një goditje që e ka vënë ekonominë irakiane, të varur pothuajse tërësisht nga eksportet e naftës, në krizë të thellë.
Deklarata është veçanërisht e rëndësishme sepse Irani dhe Iraku janë aleatë të ngushtë, dhe Teherani ushtron ndikim të madh mbi grupet e armatosura irakiane. Fakti që Bagdadi ankohet publikisht për bllokadën iraniane tregon se sa e rëndë është bërë kriza energjetike në rajon.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalonte rreth një e pesta e naftës së tregtuar globalisht para luftës, mbetet praktikisht e bllokuar, me trafikun detar në nivelet më të ulëta në shumë vjet.
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