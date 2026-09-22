Zyrtar i lartë iranian: anijet dhe ngarkesat amerikane e izraelite të konfiskuara janë “për shitje”
Hassan Abdolianpour, kreu i Qendrës së Avokatëve të Gjyqësorit iranian, tha për Press TV se anijet dhe ngarkesat e SHBA-së dhe Izraelit të sekuestruara nga Irani janë nxjerrë në shitje — pa dhënë detaje për numrin apo procedurën.
Irani ka nxjerrë “për shitje” anijet dhe ngarkesat amerikane e izraelite të konfiskuara gjatë luftës, deklaroi të hënën një zyrtar i lartë i gjyqësorit iranian, sipas televizionit shtetëror Press TV. Hassan Abdolianpour, kreu i Qendrës së Avokatëve të Gjyqësorit, nuk specifikoi sa anije amerikane dhe izraelite janë sekuestruar nga Irani, as nuk dha detaje për procesin e shitjes.
Deklarata vjen në kulmin e luftës detare në Ngushticën e Hormuzit, ku Irani dhe SHBA-ja kanë goditur anije të njëra-tjetrës dhe ku Teherani ka pretenduar vazhdimisht se kontrollon ngushticën. Gjatë muajve të fundit, forcat iraniane kanë ndaluar disa cisterna, duke i akuzuar për “kalim të paligjshëm”.
Shitja e anijeve të konfiskuara do të ishte një përshkallëzim i ri ligjor dhe ekonomik i konfliktit, duke e kthyer luftën detare në një burim të ardhurash për Teheranin — dhe duke e bërë edhe më të vështirë çdo negociatë të ardhshme për lirimin e tyre.
Uashingtoni nuk ka reaguar ende zyrtarisht ndaj deklaratës. SHBA-ja ka akuzuar Iranin për pirateri shtetërore në ujërat ndërkombëtare, ndërsa Teherani i paraqet sekuestrimet si masa të ligjshme kundër “agresionit” amerikan.
Burimi: Press TV (përmes Al Jazeera)
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