Kryeministri kanadez njofton 100 milionë dollarë ndihmë për palestinezët
Kryeministri kanadez Mark Carney njoftoi të martën, ofrimin e 100 milionë dollarëve ndihmë për palestinezët. Ai theksoi se 80 milionë dollarë do të drejtohen për ndihmë humanitare dhe 20 milionë dollarë për përpjekjet për paqe dhe siguri.
“Në Gaza, vuajtjet e mëdha humanitare vazhdojnë”, tha Carney në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.
“Nga ana tjetër, izraelitët vazhdojnë të jetojnë nën kërcënime ekzistenciale nga Hamasi, por edhe nga Irani dhe aleatët e tij”, shtoi ai, duke paralajmëruar se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete nuk do të thotë asgjë nëse këto kushte vazhdojnë .
Carney njoftoi financimin përpara takimit të tij me kryeministrin britanik Andy Burnham, presidentin francez Emmanuel Macron dhe ministrin e jashtëm saudit, princin Faisal bin Farhan, mbi zgjidhjen me dy shtete dhe zbatimin e Rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, plani i mbështetur nga SHBA-të për t’i dhënë fund konfliktit rajonal.
Njoftimi erdhi dy javë pasi Kanadaja, Franca dhe Britania iu bashkuan vendeve të tjera duke deklaruar se do të ndërmerrnin hapa për të ndaluar tregtinë e produkteve me origjinë nga vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor.
Kanadaja e njohu zyrtarisht shtetin palestinez vitin e kaluar, duke u larguar nga qëndrimi i saj i mëparshëm se njohja duhet të ndiqte një marrëveshje të negociuar midis Izraelit dhe udhëheqësve palestinezë.
Carney kishte thënë në atë kohë se zgjerimi i vendbanimeve dhe lufta në Gaza kishin “minuar seriozisht” perspektivat për një marrëveshje të tillë.
Në qershor, Kanadaja njoftoi një financim të veçantë prej 100 milionë dollarësh për të mbështetur organizatat që ofrojnë ndihmë ndërkombëtare për palestinezët në Bregun Perëndimor dhe Gaza, kryesisht për të përmbushur nevojat emergjente për ushqim, kujdes mjekësor dhe nevoja të tjera humanitare.
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