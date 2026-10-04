Kryetari i Obiliqit, Halil Thaçi: Jam kërcënuar me jetë, ish-drejtori mohon akuzat
Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, pretendon se është kërcënuar me jetë nga ish-drejtori i Inspeksionit, Hajrullah Preniqi, i cili i mohon akuzat për KosovaPress.
Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, thotë se është kërcënuar me jetë nga ish-drejtori i Inspeksionit në këtë komunë, Hajrullah Preniqi, siç njofton sot KosovaPress.
Sipas Thaçit, arsyeja e kërcënimit lidhet me vendimin e tij për ta zhvendosur Preniqin nga pozita e drejtorit të Inspeksionit në atë të drejtorit të Emergjencave, pa i ulur pagën. Siç raporton KosovaPress, kryetari i Obiliqit tha se Preniqi, përmes njerëzve të tij, i ka dërguar mesazhin: “të hënën nuk kemi me të lënë në jetë për me ardhur në komunë”.
Thaçi konfirmon se e ka raportuar rastin në Polici, por pretendon se Preniqi ka lidhje të ngushta me prokurorin e rastit, çka sipas tij e ka ngadalësuar procesin e marrjes së masave. Ai pretendon gjithashtu se ish-drejtori është recidivist i disa veprave penale.
Nga ana tjetër, Hajrullah Preniqi i mohon kategorikisht akuzat për KosovaPress: “S’është e vërtetë. Ai mundet me thënë çka do, mund të deklarojë çka do. Mundet ku të dojë me shkua me ato, prej meje s’ka, nuk është i kërcënuar…”
KosovaPress i ka dërguar pyetje edhe Policisë së Kosovës lidhur me këtë rast, por deri në momentin e publikimit nuk ka marrë asnjë përgjigje.
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