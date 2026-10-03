Kryeziu: Kuvendi ta thërrasë urgjentisht seancën për Ligjin e Speciales, sonte ose nesër më së largu
Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, mirëpriti miratimin nga Qeveria të projektligjit për Dhomat e Specializuara dhe paralajmëroi zgjedhje të jashtëzakonshme nëse presidenti nuk zgjidhet deri më 6 tetor.
Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, ka mirëpritur miratimin mbrëmë nga Qeveria e Kosovës të Projektligjit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, siç raporton KosovaPress.
Për KosovaPress, Kryeziu theksoi se projektligji duhet të kalojë urgjentisht në parlament, për shkak të afatit të shkurtër kushtetues për zgjedhjen e presidentit deri më 6 tetor. Ai kërkoi që Kuvendi ta thërrasë sa më shpejt seancën — sonte ose nesër më së voni — në mënyrë që të përmbushen afatet ligjore dhe të Rregullores së Kuvendit.
Sipas Kryeziut, nëse votohet nesër në lexim të parë, pas dy ditësh mund të votohet edhe në lexim të dytë, dhe më pas zgjidhet presidenti. Ai theksoi se për të hyrë në fuqi, ligjet në Kosovë votohen në dy lexime, dhe diferenca mes tyre duhet të jetë minimalisht 72 orë.
Kryeziu foli edhe për situatën nëse nuk zgjidhet presidenti brenda afatit: sipas tij, zyrat e Presidencës nuk duhet të mbesin bosh dhe, në bazë të logjikës juridike dhe politike, kryetari i Kuvendit duhet të vazhdojë ushtrimin e detyrës — lidhur me kapitullin 11 të Kushtetutës. Ai paralajmëroi se nëse deri më 6 tetor nuk zgjidhet presidenti, vendi mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
KosovaPress njofton se edhe PDK-ja dhe Aleanca sot kanë kërkuar që seanca e Kuvendit të thirret sot, më 3 tetor, me qëllim që ndryshimet e Ligjit për Dhomat e Specializuara të shqyrtohen dhe të votohen në të dy leximet deri më 6 tetor.
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